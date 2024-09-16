"Этого нельзя допустить": конгрессмен США о вызовах из-за Трампа, мире в Украине и фишке Тейлор Свифт

Представитель Демпартии считает, что кандидат Харрис продолжит поддерживать Украину

Внимание всего мира приковано к предстоящим выборам президента в США. Пока трудно предсказать, кто станет победителем. Но борьба идет ожесточенная. В предвыборных кампаниях кандидаты упоминают Украину. Но ни один из них не представил свое видение окончания войны и то, как они видят победу Украины. В ближайшее время свой план им и Джо Байдену представит президент Владимир Зеленский.

Поддержит ли этот план действующий лидер США, пока вопрос открыт. Между тем в Конгрессе уже есть опасения, что в случае избрания Дональда Трампа президентом возникнут определенные трудности как внутри страны, так и на международной арене.

Конгрессмен и демократ Джим Коста говорит, что из-за предвыборной кампании Трампа Украина в этом году получила военную помощь с большой задержкой. И у него опасения, что это не последние вызовы, которые может принести кандидат от Республиканской партии. Детальнее об этом Джим Коста рассказал в интервью "Телеграфу" в рамках Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Харрис поддерживала Украину как вице-президент. И она снова четко подчеркнула это"

— Недавно Киев посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Были ожидания, что он объявит о намерении Белого дома согласиться на удары по России. Но этого не произошло. Что мешает вашим властям поддержать этот шаг?

— Я возглавил инициативу членов Конгресса с целью призвать Администрацию [Байдена] одобрить использование оружия Украиной для своей защиты. Нам сказали, что такое объявление будет сделано. И мы надеемся, что оно будет сделано очень скоро.

— Почему Америка не предоставляет Украине достаточно оружия для победы в этой войне, а только для того, чтобы защищать себя?

— Думаю, что мы встали перед трудностями в Соединенных Штатах по поводу нашей собственной цепи поставок. Очевидно, Конгресс не предоставил необходимой поддержки. Как член Конгресса я это утверждаю. Я спорил со своими коллегами о том, что нам нужно делать больше. И мы должны это делать не только для защиты Украины и нашей поддержки НАТО, но и для нашей собственной национальной защиты.

Одним из уроков, которые мы извлекли из вторжения России в Украину и героических усилий украинского народа и его военных, является то, что нам нужно лучше обеспечивать себя необходимым оборонным оружием для самозащиты. Сейчас мы начинаем лучше обеспечивать требуемую дополнительную поддержку, но мы должны делать еще больше.

— А вы согласны, что медленное оказание помощи Украине делает Россию сильнее на поле боя?

— Конечно. У нас была задержка с дополнительным пакетом финансирования в начале этого года. Этот вопрос втянулся в американскую политику через Палату представителей от республиканцев, которые хотели увязать его не с войной в Украине, а с вопросами пограничной безопасности. Мы решили вопрос пограничной безопасности на двухпартийной основе.

А потом бывший президент Трамп сказал республиканцам не поддерживать двухпартийное соглашение, потому что хотел использовать это как политический вопрос для предвыборной кампании. Между тем в течение пяти с половиной — шести месяцев Украина страдала. Люди гибли. Россия становилась агрессивнее, потому что Украина не могла отвечать, например, в артиллерийских боях. Эти пять с половиной месяцев задержки вызвали у нас разочарование, но для народа Украины это привело к смертям. И я не могу простить некоторых моих республиканских коллег за то, что они играли в политику с этим финансированием.

— Действительно ли у США нет понимания, как победить Путина, поэтому остается ждать только его смерти?

— Это часть политической дискуссии в Соединенных Штатах относительно того, насколько агрессивна наша позиция. Некоторые считают, что мы не должны что-то делать, что мы должны выйти из этого конфликта. Я имею в виду членов Конгресса. Они считают, что быть вовлеченными в войну в Украине не в интересах Америки. Очевидно, я решительно не согласен с ними. Это в наших интересах. Это касается защиты Америки. Поэтому очень важно, чтобы мы оставались вовлеченными. Но, безусловно, в Конгрессе США есть разные мнения.

— То есть понимания нет?

— Сейчас большинство из нас, кто поддерживает Украину, смогли обеспечить финансирование. И в конечном счете это дело украинской армии, работающей вместе со своими союзниками, Соединенными Штатами и европейцами, разрабатывать и определять лучшую военную стратегию для победы над Россией. И я верю, что, если мы предоставим украинцам необходимые инструменты, они смогут это сделать.

— На сегодняшний день кандидат от Демократической партии Камала Харрис не представила свое видение сотрудничества с Украиной. Это не приоритет для вашей партии?

— Это приоритет. Недавно прошли дебаты между кандидатами.

— Но она об этом не упоминала.

— Это были 90-минутные дебаты. И она говорила о многих вещах. Харрис отметила, насколько важно, чтобы мы поддерживали нашу приверженность Украине. И когда бывшего президента Трампа спросили, поддерживает ли он способность Украины выиграть войну с Россией, он не ответил на вопрос. Он сказал, что его дружба с Путиным позволит ему договориться о соглашении.

— Между тем люди из его команды, такие как Борис Джонсон и Майк Помпео, представили ему на ознакомление план победы Украины.

— Что ж, в предоставленном нами финансировании есть требование, чтобы был создан план, который продемонстрирует способность победить Россию.

Кстати, Помпео, с которым я соглашаюсь по поводу усилий поддержать Украину, не во всем соглашается с Трампом.

— Да, это правда. Но их предложения в Республиканской партии мы увидели. Поэтому мы ждем подобное и от Харрис.

— Она как вице-президент на протяжении последних трех с половиной лет поддерживала Украину. И она снова четко подчеркнула это.

"Харрис нужно добиться успеха среди трех групп"

– Как вы видите будущее США в случае победы Трампа?

— Я думаю, что это создаст некоторые трудности. И те из нас в Конгрессе, кто поддерживает Украину и хочет сохранить обязательства Америки, должны будут работать еще усерднее, потому что, очевидно, если Трампа будет избран, у него совсем другое видение.

— То есть, это будет катастрофой для США?

— Я думаю, что это будет настоящим вызовом. Те, кто верит в то, что это правильно, должны будут обеспечить победу нашей позиции и не допустить, чтобы Трамп заключил соглашение, которое не будет в интересах украинского народа и наших союзников по НАТО.

— Известная американская певица Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Харрис на выборах. Подтолкнет ли это американцев поддержать женщину-кандидата?

— Я думаю, что те, кто большие поклонники Тейлор Свифт, безусловно, видят в ней лидера. И я думаю, что это побудит их принять участие в голосовании, зарегистрироваться для голосования и затем проголосовать. Чтобы выиграть выборы, вице-президент Харрис должна добиться успеха среди трех групп: среди женщин, афроамериканцев и молодежи. И я думаю, что поддержка Тейлор Свифт поможет ей во всех трех группах, особенно среди молодежи.

— Интересно. Потому что молодежь в США не очень любит участвовать в выборах.

— Они менее регулярные избиратели, они сидят в TikTok и имеют другие занятия. Но так же и Тейлор Свифт. Поэтому она может очень хорошо общаться с ними.

— Может ли новый президент США поднять вопрос о необходимости проведения выборов в Украине? Президентских или парламентских.

— Да, я думаю, что это уместно на определенном этапе. В какой-то момент выборы должны пройти. Но сейчас Украина находится в состоянии войны и должна сделать все возможное, чтобы выиграть ее.