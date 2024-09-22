Трамп отказался проводить второй раунд дебатов с Харрис: как он это объяснил

Трамп отказался от второго раунда дебатов с Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат на президентский пост от республиканцев, отказался участвовать во втором раунде дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, кандидатом от демократов. Трамп отклонил приглашение телеканала CNN.

Об этом пишет американское издание The Hill. Трамп заявил, что он, мол, провел не одни дебаты, поэтому "уже слишком поздно".

"Она провела одни дебаты. Я провел два. Слишком поздно проводить еще одни. Я бы с удовольствием, в значительной степени, но уже слишком поздно. Голоса отданы", – заявил он.

Трамп добавил, что на дебаты Харрис приглашали на телеканал Fox News. Отметим, что этот канал занимает протрампистскую позицию, поэтому Трампу было гораздо комфортнее проводить дебаты именно там.

"Вы знаете, Fox пригласил нас, и я ждал, ждал, но они отказались. Они отказали, а теперь она хочет провести дебаты на CNN прямо перед выборами, потому что она сильно проиграет", – заявил он.

Харрис и Трамп вышли на дебаты 10 сентября за восемь недель до выборов президента США. Кандидаты готовились к противостоянию, являющемуся единственными запланированными президентскими дебатами. Они прошли на телеканале ABC News в Национальном конституционном центре Филадельфии.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после дебатов сказал, что больше не будет проводить дебатов с Камалой Харрис, поскольку считает, что "выиграл предыдущие", хотя мнения экспертов разделились. Вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, практически сразу заявила о своей готовности провести еще один тур дебатов.