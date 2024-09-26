У Трампа потребовали уволить посла Украины в США: даже Маск не остался равнодушным

Посла Украины в США обвинили в поддержке демократов

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал уволить посла Украины Оксану Маркарову. Все из-за посещения президентом Владимиром Зеленским завода снарядов в Пенсильвании.

Об этом Джонсон сообщил в своем профиле в сети X. Он отметил, что завод находится в штате, который колеблется относительно того, кого будет поддерживать на президентских выборах.

Конгрессмен говорит, что Маркарова якобы организовала визит таким образом, чтобы в составе сопровождающих не было ни единого республиканца. То есть, он считает, что эту поездку можно считать частью политической кампании в поддержку кандидата от демократов, поскольку связанный с ней политик возглавлял делегацию.

"Этот тур явно был партийным предвыборным мероприятием, призванным помочь демократам, и это явно вмешательство в выборы. Это недальновидное и преднамеренно политическое действие заставило республиканцев потерять доверие к способности посла Маркаровой справедливо и эффективно исполнять свои обязанности дипломата в этой стране. Она должна быть немедленно освобождена от своей должности", — написал он.

Джонсон говорит, что поддержка "прекращения" войны России против Украины остается двупартийной, но говорит, что отношения испытываются и ухудшаются, когда представители республиканцев становятся "объектами критики" в СМИ со стороны официальных лиц Украины.

Под сообщением уже отметился миллиардер Илон Маск, который назвал это "вмешательством в выборы".

Тем временем ветеран ВВС США, аналитик и популярный блогер Джейк Броэ раскритиковал Джонсона и Трампа за то, что те имели возможность открыто выразить поддержку Украине, но так этого и не сделали.

Как сообщалось ранее, Зеленский 23 сентября начал визит в США с посещения Скрантонского армейского боеприпасного завода, где производят артиллерийские и минометные снаряды. Мощности завода работают на потребности Украины, в том числе здесь производят снаряды калибра 155 мм.

После этого Трамп заявил, что Зеленский якобы поддерживает Харрис на выборах и пообещал "вывести США" из войны.