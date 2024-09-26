У Трампа вимагають звільнити посла України в США: навіть Маск не залишився байдужим

Посла України в США звинуватили у підтримці демократів

Спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає звільнити посла України Оксану Маркарову. Все через відвідування президентом Володимиром Зеленським заводу снарядів у Пенсільванії.

Про це Джонсон повідомив у своєму профілі в мережі X. Він зазначив, що завод знаходиться в штаті, який вагається щодо того, кого підтримуватиме на президентських виборах.

Конгресмен каже, що Маркарова нібито організувала візит таким чином, щоб у складі супровідників не було жодного республіканця. Тобто він вважає, що цю поїздку можна вважати частиною політичної кампанії на підтримку кандидата від демократів, оскільки пов’язаний із нею політик очолював делегацію.

"Цей тур явно був партійним передвиборчим заходом, покликаним допомогти демократам, і це явно втручання у вибори. Ця недалекоглядна і навмисно політична дія змусила республіканців втратити довіру до здібності посла Маркарової справедливо та ефективно виконувати свої обов'язки дипломата у цій країні. Вона має бути негайно звільнена з посади", — написав він.

Джонсон каже, що підтримка "припинення" війни Росії проти України залишається двопартійною, але каже, що відносини погіршуються, коли представники республіканців стають "об’єктами критики" у ЗМІ з боку офіційних осіб України.

Під повідомленням уже відзначився мільярдер Ілон Маск, який назвав це "втручанням у вибори".

Тим часом ветеран ВПС США, аналітик та популярний блогер Джейк Брое розкритикував Джонсона та Трампа за те, що ті мали змогу відкрито висловити підтримку Україні, але так цього й не зробили.

Як повідомлялося раніше, Зеленський 23 вересня розпочав візит до США з відвідування Скрантонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють артилерійські та мінометні снаряди. Потужності заводу працюють на потреби України, у тому числі тут виготовляють снаряди калібру 155 мм.

Після цього Трамп заявив, що Зеленський нібито підтримує Харріс на виборах і пообіцяв "вивести США" з війни.