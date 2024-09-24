"Мы застряли": Трамп сделал очередное скандальное заявление по поводу войны в Украине

Трамп в очередной раз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – "хороший торговец"

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп снова сделал скандальное заявление о войне в Украине. Так, он заявил, что Соединенные Штаты якобы "застряли" в войне в Украине, а его победа якобы позволит "выйти" из этого состояния.

Об этом он заявил на предвыборном митинге в Атланте 24 сентября, сообщает "Европейская правда". Трамп в очередной раз рассыпал массу обещаний, заявив, что планирует "урегулировать войну в Украине" и "положить конец хаосу на Ближнем Востоке", снова вспомнив об одном из своих любимых жупелов — "приближении к Третьей мировой войне".

"Байден и Камала втянули нас в войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Не могут. Я наблюдал за ним: "Мы выйдем-выйдем-выйдем". Он говорит это уже три года… Но мы застряли в этой войне, если только меня не изберут президентом. Я это сделаю. Я проведу переговоры. Я уйду оттуда. Мы должны выйти", – заявил он.

Трамп в очередной раз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – "хороший торговец", поскольку всегда возвращается из США с миллиардами на военную помощь. Кроме того, он допустил сценарий победы России в войне против Украины, мол, "они победили Гитлера, они победили Наполеона. Это то, что они делают. Они воюют, и это неприятно". Среди других его "перлов" – неоднократно опровергнутый тезис о том, что США "дали Украине 300 миллиардов долларов", а также обвинение действующего президента США Джозефа Байдена в том, что он якобы не пытается изменить ситуацию.

"Думаете, Байден бодрствует по ночам, думает, как мы заставим Европу заплатить? Нет, он спит", — резюмировал Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп пренебрежительно отозвался о Зеленском, уже вторично назвав его "крупнейшим продавцом в истории".

В то же время Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Среди прочего, он рассказал конгрессменам о плане победы Украины в войне против российских захватчиков.