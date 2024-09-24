Трамп пренебрежительно отозвался о Зеленском: что он наговорил

Республиканец без всякого уважения говорил о главе нашей страны

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пренебрежительно высказался в адрес главы Украины Владимира Зеленского, который находится в Соединенных Штатах с визитом. Республиканец назвал его "величайшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США президент Украины возвращается "с 60 миллиардами долларов".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 миллиардами долларов", — заявил Трамп во время митинга в Пенсильвании перед Генеральной Ассамблеей ООН, его слова цитирует Bloomberg.

Трамп добавил, что, по его мнению, Зеленский "так сильно" хотел, чтобы его соперница от Демократической партии Камала Харрис победила на выборах. Он также в очередной раз повторил свое постоянное заявление, сказав, что в случае победы на выборах будет подталкивать Украину и Россию к переговорам.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить сделку, это безумие", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Среди прочего, он рассказал конгрессменам о плане победы Украины в войне против российских захватчиков.