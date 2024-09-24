Как избиратели Трампа и Харрис хотят завершить войну в Украине? Результаты свежего опроса

Большинство американцев – за деэскалацию войны в Украине.

Как избиратели Дональда Трампа и Камалы Харрис видят роль Америки в мире? И какова главная цель США в урегулировании войны в Украине?

Эти вопросы исследовал Институт глобальных дел (IGA) в партнерстве с компанией YouGov, проведя соответствующий социологический опрос. С итогами исследования ознакомилась международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова.

Подталкивание к переговорам

В списке 12 основных проблем внешней политики США война в Украине занимает 10 место. Большинство опрошенных американцев озабочены иммиграцией и ситуацией на границе. Также среди главных беспокойств — изменение климата, терроризм и кибератаки.

"Хотя рост влияния Китая и войны в Украине и Газе привлекают значительное внимание аналитиков по вопросам внешней политике, среди общественности эти вопросы упоминаются редко. Вдвое больше демократов, чем республиканцев, упоминали о войне в Украине. В то время как в три раза больше республиканцев, чем демократов, считают рост влияния Китая ключевой проблемой", — говорится в исследовании.

Отмечается, что две трети опрошенных американцев (66%) стремятся к тому, чтобы Соединенные Штаты и другие страны НАТО склоняли Украину к переговорам с Россией. Наиболее упоминаемой причиной для этого являются человеческие потери, при этом большинство опрошенных выбирает ответ: "Война унесла жизни или искалечила сотни тысяч людей, и это нужно остановить".

"Американцы не уверены, что Украина сможет одержать полную победу. Приблизительно четверть сторонников переговорного урегулирования считают, что "Запад не может позволить себе поддерживать эту войну бесконечно", — отмечается в результатах.

В то же время, 34% опрошенных выступают против подталкивания Украины к переговорному процессу. 11% убеждены, что Запад не должен влиять на Киев в том, как выиграть или прекратить войну.

Также большинство американцев, независимо от партийной принадлежности, стремятся, чтобы Штаты способствовали деэскалации конфликта, а не его продолжению или обострению. Республиканцы и независимые избиратели примерно на 20% чаще, чем демократы, ставят в приоритет избегание более широкой войны.

"Взрослые, которые намерены голосовать за Дональда Трампа, примерно на 30% чаще, чем те, кто планирует голосовать за Камалу Харрис, указывают на "избегание прямой войны между ядерными государствами" как главную цель США в Украине… Тем временем сторонники Харрис на 50% чаще сторонников Трампа выбирают "предотвращение дальнейших страданий украинцев" как главную цель США".

В то же время, только 17% опрошенных американцев считают "полное восстановление границ Украины по состоянию до вторжения 2022 года" целью, которую должны преследовать Штаты.

В целом, большинство американцев придерживаются "вилсоновского взгляда" на внешнюю политику США — больше, чем когда-либо за последние семь лет. Этот подход, названный в честь президента США Вудро Вильсона, возник во время Первой мировой войны, закрепился во время Второй мировой и был признан успешным, когда Америка стала супердержавой в конце Холодной войны. "Вилсонизм" опирается на правила, основанные на демократии и уважении прав человека. Практически половина сторонников Харрис разделяет это мировоззрение.

Треть сторонников Трампа привержена "джексоновскому взгляду". Вытекая из политики президента Эндрю Джексона, это мировоззрение, как правило, выражает недоверие международным институтам и глубокому взаимодействию с другими странами. Однако поддерживает развитие сильной армии, способной отвечать на все опасности.

В связи с этим 29% опрошенных американцев хотят уменьшить как дипломатическую, так и военную вовлеченность США за границей, что свидетельствует о желании быть менее включенными в международные дела и сосредоточиться больше на внутренних вопросах. За это выступает большинство поклонников Трампа.

В то же время 36% опрошенных выступает за увеличение вовлеченности Штатов в дела за пределами страны, среди них — большинство поклонников Харрис.

Что думают в "шатких" штатах?

Отдельно опрос IGA включал выборку мнений американцев в так называемых "шатких" штатах, которые фактически решат судьбу этих выборов. В этих штатах традиционно поддержка демократов и республиканцев находится на одинаковом уровне.

При этом последнее слово на выборах в Америке не за обычным избирателям, а за коллегией выборщиков — представителям от каждого штата. Когда американцы отдают свой голос на участке, они на самом деле голосуют за выборщика, который от их имени поддерживает того или иного кандидата в президенты. Кандидат с преимуществом получает все голоса от того или иного штата. Всего по стране 538 выборщиков, и для победы кандидату в президенты необходима поддержка 270 из них.

"Шатких" штатов насчитывается шесть: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин.

Преимущество, например, в Пенсильвании может принести Трампу или Харрис 19 голосов выборщиков, а в Аризоне — 11. В своих предвыборных кампаниях оба кандидата должны учитывать настроения избирателей в этих штатах, чтобы победить в борьбе за их голоса.

К примеру, вице-президент Харрис 10 сентября во время дебатов с экс-президентом Трампом обратилась к 800 тысячам американцев из Пенсильвании, которые имеют польское происхождение, заявив, что "Польша может быть следующей мишенью России после Украины". Наконец 23 сентября сотни тысяч польских американцы официально поддержали Харрис на этих выборах как раз по причине потенциальной опасности для их родины.

"У вице-президента Харрис долгий опыт защиты нашей демократии здесь, дома, и защиты наших братьев, сестер, родителей, дедушек и бабушек в Польше – тех самых людей, на которых Владимир Путин надеется напасть дальше, если Украина падет", — говорилось в письме польской общины.

Как отмечает Марк Ханна, старший научный сотрудник Института глобальных дел, путь кандидатов в Белый дом проходит через эти шесть штатов, где избиратели глубоко скептически относятся к нынешней внешней политике и глобальной роли Америки.

"Наши данные показывают, что на национальном уровне Камала Харрис имеет преимущество над Дональдом Трампом в вопросах внешней политики, но в шести "шатких" штатах, которые мы исследовали, преимущество на стороне Трампа. Учитывая ожидаемые минимальные отрывы, кампании игнорируют эти нюансы на свой риск", — подчеркивает эксперт.

Согласно результатам опроса, в "шатких" штатах считают, что Трамп вероятнее будет вести внешнюю политику, которая принесет пользу американцам (53%). Избиратели в этих штатах также считают, что Трамп вероятнее завершит войны в Украине и Газе (58%).

51% опрошенных полагают, что Трамп скорее улучшит международную репутацию Америки.

Как и по всей Америке, в "шатких" штатах война в Украине замыкает десятку основных внешнеполитических проблем, который тревожат граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп пренебрежительно отозвался о Зеленском, во второй раз назвав его "крупнейшим продавцом в истории".