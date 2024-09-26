Разистерился: Трамп обвинил Зеленского в "грязных маленьких выпадах" в его сторону

Трамп уже традиционно обрушился на Байдена, Харрис и Зеленского с обвинениями и оскорблениями

Недавно оскандалившийся с заявлением о войне в Украине экс-президент США Дональд Трамп продолжает делать разнообразные провокационные заявления. В частности, теперь он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы "грязных выпадах".

Об этом Трамп заявил во время предвыборного митинга в Северной Каролине. Отмечается, что он посвятил Украине значительную часть речи, в течение которой жаловался на Зеленского, Байдена и Харрис.

"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня", – заявил он, не став уточнять, что конкретно подразумевается.

При этом Трамп уже традиционно обвинил действующего президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис, оппонента Трампа на президентских выборах, в том, что они дают Зеленскому миллиарды долларов. А тот, мол, плохой человек, "отказывается заключать соглашение" – очевидно, Трамп подразумевает требования российского "президента" Владимира Путина о прекращении войны в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп пренебрежительно отозвался о Зеленском, уже вторично назвав его "крупнейшим продавцом в истории".

В то же время Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Среди прочего, он рассказал конгрессменам о плане победы Украины в войне против российских захватчиков.