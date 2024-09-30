Миллиарды на помощь Украине возвращаются в экономику США

Оборонные заказы кормят жителей городов США

Война всегда чревата разрушениями и человеческими потерями. Она истощает экономики стран, участвующих в ней. Однако для некоторых городов вооруженные конфликты могут иметь и определенные экономические выгоды. Именно такая ситуация сложилась для США в связи с войной на Украине.

Федеральное правительство США выделило почти 175 миллиардов долларов в помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России. Значительная часть этих средств остается в Соединенных Штатах, ведь там поддерживается местное производство оружия и боеприпасов. Об этом пишет The Washington Post.

Как война в Украине "поднимает" бюджеты городов США

Армейская фабрика в Скрантоне (штат Пенсильвания), производящая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, значительно увеличила объемы производства. Подрядчик General Dynamics, управляющий этим предприятием, создал более 200 новых рабочих мест в регионе с 2022 года.

Остальные оборонные предприятия также расширяют производство. В частности, завод в Алабаме производит бронетранспортеры, а в Техасе создают мобильные артиллерийские ракетные системы для Украины.

Военный подрядчик в Карбондейле, Пенсильвания, за прошлый год увеличил свой штат на 10%. Немецкая компания Schott, производящая высокотехнологичную оптическую продукцию в Дуриеа (штат Пенсильвания) также создала десятки новых рабочих мест.

Эти новые рабочие места существенно помогают улучшить экономическую ситуацию в регионе, долгое время страдавшем от безработицы после закрытия угольных шахт и текстильных фабрик. Уровень безработицы в регионе, ранее превышавший средний по стране на два процентных пункта, теперь часто ниже национальных показателей.

Однако не все поддерживают дальнейшую помощь Украине. Консервативная оппозиция в Вашингтоне ужесточается, а некоторые республиканцы выступают против дополнительного финансирования. Президент Байден и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подчеркивают, что расходы на оборону Украины отвечают как безопасности, так и экономическим интересам США.

В то время местные власти Скрантона надеются, что помощь Украине продолжит стимулировать местную экономику. Новые рабочие места привлекают людей в регион, нуждающийся в квалифицированных работниках в различных отраслях.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что помощь Украине от США может закончиться. Такое мнение высказал эксперт и руководитель Alliance for Securing Democracy при Немецком фонде Маршалла Дэвид Сальво.