Приехал успокоить украинцев: глава Госдепа США Блинкен прибыл в Киев

Дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить украинскую оборону и позволить все больше перехватывать инициативу на поле боя

Во вторник, 14 мая, в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, визит которого анонсировали еще накануне вечером. Цель поездки — продемонстрировать солидарность Штатов с Украиной, пытающейся отразить массированные российские бомбардировки на северо-восточной границе.

Это стало первым визитом высокопоставленного чиновника США в Украину после того, как в прошлом месяце Конгресс принял долгожданный пакет военной помощи на сумму 61 миллиард долларов. Пишет Reuters.

Блинкен надеется "послать сильный сигнал успокоения украинцам, очевидно, находящимся в очень сложном положении", — сказал американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с путешествующими с Блинкеном журналистами.

"Миссия госсекретаря здесь состоит в том, чтобы поговорить о том, что наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону и позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", — сказал американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, путешествующими с Блинкеном.

Артиллерия, ракеты большой дальности и ракеты ПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже поступают в украинские войска, сказал чиновник. Блинкен заверит украинских чиновников, включая президента Владимира Зеленского, в неизменной поддержке США и произнесет речь, сосредоточенную на будущем Украины, сказал чиновник.

Энтони Блинкен подтвердил, что прибыл в Киев. На своей странице в сети Х (твиттер) он написал, что приехал, чтобы поддержать Украину, которая защищается от российской агрессии.

Энтони Блинкен в Киеве 14 мая

Журналист "Голоса Америки" Остап Яриш на своей странице в Фейсбуке написал, что у Блинкена запланированы встречи с Зеленским и членами украинского правительства, а также представителями гражданского общества, и выступление с речью в Киевском политехническом институте.

Яриш добавил, что, вероятно, госсекретарь в течение своего визита может объявить о новом пакете вооружений, который ранее в Белом доме обещали предоставить Украине "в ближайшие дни".

Напомним, Байден подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины 24 апреля после того, как Сенат США принял его вечером 23 апреля, а Палата представителей Конгресса США – 20 апреля, и Байден отметил необходимость предоставления военной помощи Украине как можно скорее.

Пентагон объявил, что первый транш американской военной помощи, предусмотренный этим законопроектом, составляет 1 миллиард долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белом доме рассказали о военной помощи Украине и анонсировали следующий пакет.