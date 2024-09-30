Мільярди на допомогу Україні повертаються в економіку США

Оборонні замовлення годують мешканців міст США

Війна завжди несе з собою руйнування та людські втрати. Вона виснажує економіки країн, які беруть у ній участь. Проте для деяких міст збройні конфлікти можуть мати і певні економічні вигоди. Саме така ситуація склалася для США у зв'язку з війною в Україні.

Федеральний уряд США виділив майже 175 мільярдів доларів на допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Значна частина цих коштів залишається в Сполучених Штатах, адже там підтримують місцеве виробництво зброї та боєприпасів. Про це пише The Washington Post.

Як війна в Україні "підіймає" бюджети міст США

Армійська фабрика в Скрантоні (штат Пенсильванія) яка виготовляє 155-міліметрові артилерійські снаряди, значно збільшила обсяги виробництва. Підрядник General Dynamics, що керує цим підприємством, створив понад 200 нових робочих місць у регіоні з 2022 року.

Інші оборонні підприємства також розширюють виробництво. Зокрема, завод в Алабамі виготовляє бронетранспортери, а в Техасі виробляють мобільні артилерійські ракетні системи для України.

Військовий підрядник у Карбондейлі, Пенсильванія, за минулий рік збільшив свій штат на 10%.Німецька компанія Schott, що виробляє високотехнологічну оптичну продукцію в Дурієа, Пенсильванія, також створила десятки нових робочих місць.

Ці нові робочі місця суттєво допомагають покращити економічну ситуацію в регіоні, який тривалий час потерпав від безробіття після закриття вугільних шахт і текстильних фабрик. Рівень безробіття в регіоні, який раніше перевищував середній по країні на два відсоткові пункти, тепер часто нижчий за національні показники.

Проте не всі підтримують подальшу допомогу Україні. Консервативна опозиція у Вашингтоні посилюється, а деякі республіканці виступають проти додаткового фінансування. Президент Байден та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл наголошують, що витрати на оборону України відповідають як безпеці, так і економічним інтересам США.

У той час місцева влада Скрантона сподівається, що допомога Україні продовжить стимулювати місцеву економіку. Нові робочі місця приваблюють людей до регіону, який потребує кваліфікованих працівників у різних галузях.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що допомога Україні від США може закінчитися. Таку думку у розмові з "Телеграфом" висловив експерт та керівник Alliance for Securing Democracy при Німецькому фонді Маршалла Девід Сальво.