Помощь станет обязательной: НАТО готовится утвердить план на 40 млрд долларов в год для Украины

В НАТО напомнили, как задержка военной помощи от США сказалась на ситуации на фронте

В четверг, 13 июня, министры обороны НАТО проведут заседание, на котором планируют утвердить план по выделению Украине оружия на 40 млрд долларов в год. Это означает, что помощь Украине станет обязательной для всех членов Альянса, который будет координировать поставки оружия.

Об этом на пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран альянса в Брюсселе сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Альянс хочет, чтобы поддержка Украины стала предсказуемой и больше не страдала ситуация на фронте из-за задержек оружия.

Столтенберг подчеркнул, что это план является ключевым элементом пакета помощи Украине на Вашингтонском саммите, наряду с долгосрочными финансовыми обязательствами. С начала полномасштабного вторжения страны НАТО предоставляли Украине каждый год военной помощи на 40 млрд долларов и намерены сохранить этот уровень и дальше.

"Мы должны поддерживать этот уровень поддержки как минимум и настолько долго, насколько это потребуется, чтобы ускорить вывод в Москве о том, что Россия не может нас переждать", — сказал Столтенберг.

Координировать поставки оружия в Украину будут командные структуры НАТО под руководством генерала Кристофера Каволи, который занимается этим вопросом и сейчас. По словам Столтенберга, сегодня уже работает группа по обеспечению помощи Украине в Лиссабоне, которая собирает вместе различные пакеты помощи, виды оружия, запчасти, необходимые боеприпасы и координирует тренировки украинских военных.

При этом генсек Альянса подтвердил, что Венгрия не будет участвовать в поставках летального оружия в Украину и в отправке туда своих инструкторов, но будет участвовать в финансировании "бюджета НАТО". Свое решение союзники решили принять на фоне недавней ситуации с помощью от США, выделение которой не могли согласовать полгода.

"Мы видели, что США 6 месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО. Чем дольше идет война, тем важнее для нас предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов", — сказал Йенс Столтенберг

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Джо Байден согласен передать Украине полноценную батарею ЗРК Patriot. Но прибудет она не из США.

К слову Германия также передаст Украине батарею ЗРК Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский побывал на военной базе, где тренируют украинских военных и показал ПВО, которые вскоре будут защищать небо над Украиной.