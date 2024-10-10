НАТО проведет ядерные учения: что стоит за этой демонстрацией силы

В маневрах будет задействовано около 60 самолетов и 2000 военных

В понедельник, 14 октября, НАТО начнет проводить свои ежегодные двухнедельные учения Steadfast Noon. В них примет участие около 60 самолетов из 13 стран-членов Альянса и около 2000 военнослужащих.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, в нашем "нестабильном мире" такие учения необходимы для того, чтобы противники знали о готовности блока ответить на любую угрозу.

"В современном нестабильном мире жизненно важно проверить нашу оборону и укрепить ее, чтобы противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу", — подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО также рассказал о том, что масштабные ядерные учения "Steadfast Noon" будут сосредоточены в Северном море и Великобритании, а также в Нидерландах и Бельгии.

В них будут принимать участие около 60 самолетов, включая бомбардировщики B-52 командования глобальных ударов ВВС США и истребители четвёртого и пятого поколений. Также в учениях задействуют самолёты разведки и наблюдения. Около 2000 военнослужащих будут участниками Steadfast Noon в этом году.

Основная цель ежегодных учений Steadfast Noon — обучение летных экипажей использованию нестратегических ядерных бомб США. Они продлятся две недели.

Во время маневров военные будут имитировать миссии, во время которых военные самолеты несут ядерные боеголовки США.

Учения не предусматривают использование боевого оружия.

Напомним, Россия внесла правки в свою ядерную доктрину и оставила за собой право применить ядерное оружие в случае "агрессии" против себя и Беларуси. Также "агрессия" против России со стороны неядерного государства в союзе с ядерным (тут намек на Соединенные Штаты Америки — ред.) будет рассматриваться как нападение на Россию.

Также РФ может применить ядерное оружие в случае "достоверного" подтверждения о пуске в свою сторону средств воздушно-космического нападения. Речь идет о самолетах, вертолетах, ракетах, беспилотных летательных аппаратах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Лукашенко пригрозил НАТО ядерным оружием вслед за Путиным и показал свою красную линию. Он заявил, что поляки и американцы уже выстроились вдоль государственной границы и готовы напасть.