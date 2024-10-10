НАТО проведе ядерні навчання: що стоїть за цією демонстрацією сили

У маневрах буде задіяно близько 60 літаків та 2000 військових

У понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочне свої щорічні двотижневі навчання Steadfast Noon. У них візьме участь близько 60 літаків із 13 країн-членів Альянсу та близько 2000 військовослужбовців.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, у нашому "нестабільному світі" такі навчання необхідні для того, щоб противники знали про готовність блоку відповісти на будь-яку загрозу.

"У сучасному нестабільному світі життєво важливо перевірити нашу оборону та зміцнити її, щоб супротивники знали, що НАТО готове та здатне відреагувати на будь-яку загрозу", — підкреслив Рютте.

Генсек НАТО також розповів про те, що масштабні ядерні навчання Steadfast Noon будуть зосереджені у Північному морі та Великій Британії, а також у Нідерландах та Бельгії.

У них братимуть участь близько 60 літаків, включаючи бомбардувальники B-52 командування глобальних ударів ВПС США та винищувачі четвертого та п’ятого поколінь. Також у навчаннях будуть задіяні літаки розвідки та спостереження. Близько 2000 військовослужбовців стануть учасниками Steadfast Noon цього року.

Основна мета щорічних навчань Steadfast Noon — навчання льотних екіпажів використанню нестратегічних ядерних бомб США. Вони триватимуть два тижні.

Під час маневрів військові імітуватимуть місії, під час яких військові літаки несуть ядерні боєголовки США.

Навчання не передбачають використання бойової зброї.

Нагадаємо, Росія внесла правки до своєї ядерної доктрини і залишила за собою право застосувати ядерну зброю у разі "агресії" проти себе та Білорусі. Також "агресія" проти Росії з боку неядерної держави в союзі з ядерною (тут натяк на Сполучені Штати Америки — ред.) розглядатиметься як напад на Росію.

Також РФ може застосувати ядерну зброю у разі достовірного підтвердження про пуск у свій бік засобів повітряно-космічного нападу. Йдеться про літаки, гелікоптери, ракети, безпілотні літальні апарати.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Лукашенко пригрозив НАТО ядерною зброєю слідом за Путіним і показав свою червону лінію. Він заявив, що поляки та американці вже вишикувалися вздовж державного кордону і готові напасти.