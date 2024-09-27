Лукашенко пригрозил ядерным оружием вслед за Путиным и показал свою красную линию

Лукашенко обвинил США и Польшу в желании напасть на Беларусь

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко вслед за Путиным пригрозил странам НАТО ядерным оружием и показал свою "красную линию". Он заявил, что поляки и американцы уже выстроились вдоль государственной границы и готовы напасть.

Такое заявление Лукашенко сделал в пятницу, 27 сентября. Информацию передает Belta.

"Нападение на Беларусь — это третья мировая война. Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь — мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова.", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что красная линия — это государственная граница. Если кто-то вздумает ее пересечь, получит мгновенный ответ. Будет применено ядерное оружие. Беларусь к этому готова.

"Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки — они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", — сказал Лукашенко.

Про войну в Украине белорусский диктатор тоже вспомнил. "И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция", — заявил он.

Но при этом начал оправдывать Россию и сравнил войну, которую развязал Путин в Украине со Второй мировой. Лукашенко принялся оправдывать россиян и выразил надежду, что их, как нацию, простят в будущем.

"Беларусь вообще уничтожили. И мы вроде уже, ваше поколение, даже мое, с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами.", — заявил он.

Напомним, что по мнению военного эксперта Олега Жданова, Путин сменил военную доктрину РФ потому что боится применения западных дальнобойных ракет. Ведь, если Украина начнет активно применять средства дальнего огневого поражения, то логистика россиян рухнет, и ситуация изменится в пользу ВСУ.

Ранее "телеграф" писал, что эту версию подтвердила министр обороны Литвы.