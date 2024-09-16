Ядерные угрозы Путина нужно игнорировать: в Великобритании резко высказались по поводу ударов по России

Глава МИД Великобритании назвал президента РФ "фашистом"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми жестко отреагировал на угрозы Владимира Путина применить ядерное оружие в ответ на разрешение применять оружие партнеров вглубь территории РФ. Также он напомнил, какие ранее угрозы президента РФ не оправдались.

Издание The Telegraf опубликовало слова Главы МИД Великобритании Дэвида Лемми. Вероятно, главная цель этих высказываний – подтолкнуть США разрешить Украине бить своим оружием вглубь территорий РФ.

Ранее лидер РФ отреагировал угрозами на возможность разрешения Украины бить западным оружием по территории РФ. Путин заявил: "это означает, что страны НАТО, Соединенные Штаты и европейские страны находятся в состоянии войны с Россией".

Глава МИД Великобритании выступил с критикой Владимира Путина: "Мы не можем быть сбиты с курса империалистическим фашистом, который хочет волей-неволей захватить другие страны. Путин сказал: "Не присылайте танки" — мы их отправили. Путин сказал: "Не присылайте никаких ракет — мы их отправили. Путин угрожает каждые несколько месяцев применить ядерное оружие. Единственное, что он должен сделать — это прекратить свою агрессию и покинуть Украину".

Слова Лемми касается прежде всего Соединенных Штатов Америки, ведь они до сих пор тянут с разрешением на удары оружием партнеров по территории РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал об обнадеживающем для Украины заявлении, которое сделал Генсек НАТО Йенс Столтенберг.