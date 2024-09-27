Ядерные угрозы Путина: эксперт рассказал, чей ответ на Западе был самым правильным

Глава Кремля постоянно пугает Запад

Министр обороны Германии Борис Писториус правильнее всего отреагировал на заявление президента России Владимира Путин об изменении ядерной доктрины Кремля. Он сказал, что это не повлияет на внешнюю политику ФРГ и НАТО.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По словам эксперта, он очень выделяет и поддерживает такую позицию Писториуса.

"Он сказал правильно. На вопрос журналиста он ответил: "А чего вы меня это спрашиваете? Я должен на каждый шантаж, на каждую пугалку Путина реагировать? Завтра он нас еще как-нибудь будет пугать. Ну что нам нужно делать". То есть это очень правильно", — сказал Мусиенко.

Эксперт объяснил, почему именно глава Кремля пугает Запад. По мнению Мусиенко, Путин, видя нерешительность и слабость в отдельных моментах Запада, специально добавляет еще.

"А Запад как будто ждет: "ты нас еще испугай, мы так не решительны сейчас, но ты еще подкинь нам тут немножко этих дров к этому костру и мы точно уж какие-то решения не примем", — сказал эксперт

Он напомнил, что Путин в прошлые разы не имел успехов со своими угрозами, когда Украина получала истребители F-16 и ракеты ATCMS. Мусиенко отметил, что в настоящее время наша страна даже бьет по территории России.

"Расчеты Путина во многом не сбываются. Есть конечно часть колеблющихся, но, как показывает опыт, чем больше он демонстрирует устрашение, чем больше он демонстрирует фейковость своих арсеналов, и чем больше это воспринимается как откровенный шантаж, тем меньше на это есть ответная реакция", — подчеркнул Мусиенко.

Напомним, в своем заявлении Писториус подчеркнул, что Запад не боится "ядерной риторики" Путина. Он отметил, что западные страны будут продолжать действовать в соответствии со своими убеждениями, несмотря на угрозы российского лидера.

"Я могу повторить, что это риторика Путина, он громко говорит и распространяет свои угрозы, но нам не следует этого бояться. Мы будем делать то, что считаем правильным. Он может распространить это по своим каналам, но нас это не испугает", — сказал Писториус.