Заморозки не будет: предложения Трампа по Украине не устроят Путина — WP

Отношения США и России находятся в тупике

В России пытаются делать вид, что тема выборов в США их не заботит, хотя тайно болеют за Дональда Трампа. Вместе с тем в Москве нет ощущения, что победа республиканца будет им выгодна.

Об этом говорится в материале The Washington Post. Отмечается, что в 2016 году Россия надеялась на то, что Трамп сможет перезагрузить отношения между странами, но вместо того, они продолжили накаляться.

"Конечно, они хотят Трампа — это ясно — но результат этих выборов не изменит ситуацию для России. Ситуация стала действительно ужасной. Отношения США и России зашли в тупик. И все являются заложниками этого — даже Путин", — рассказал бывший кремлевский чиновник.

Издание отмечает, что в Кремле понимают, что Камала Харрис не имеет большого опыта во внешней политике, а потому многое будет зависеть от того, кто войдет в ее команду. В случае победы Трампа, такой неопределенности быть не должно.

"Они явно отдают предпочтение победе Трампа. Он более открыт для того, чтобы заставить Украину уступить и заключить невыгодную сделку с Россией, чтобы положить конец войне", — рассказал сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Эрик Чиарамелла.

Однако победа Трампа, считают авторы материала, может навредить России. В частности старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая отметила, что озвученные советниками кандидата от республиканцев варианты не соответствуют целям Путина.

Речь идет о предложениях кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса, а также экс-советников Трампа Фреда Флейца и Кита Келлога о заморозке конфликта по нынешней линии фронта и созданию буферной зоны. Хотя оба варианта подвергались критике из-за предложения передать России украинские территории, но для Путина они тоже не выгодны.

"Путин не хочет территории. Он хочет Украину", — сказала Становая.

По ее словам, республиканец никогда не сможет дать Кремлю то, что он хочет в Украине, а потому переговоры могут очень быстро зайти в тупик. Поэтому наиболее вероятным вариантом станет то, что Россия продолжит сеять хаос в США, пока Вашингтон не согласится пойти на уступки Москвы и перерисовать карту глобальной безопасности.

Напомним, дипломат Роман Безсмертный в интервью для "Телеграфа" рассказал, почему украинцам не стоит бояться встречи Трампа с Путиным.