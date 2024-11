"Путин пользуется моментом": что говорят на Западе перед ключевыми выборами в США

Трамп и Гаррис имеют противоположные взгляды на завершение войны в Украине, считают аналитики.

Во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента, которые определят, кто следующие четыре года будет отвечать как за внутреннюю, так и внешнюю политику страны. Эксперты обращают внимание, что американские выборы будут иметь прямое влияние на ход войны в Украине.

"Телеграф" проанализировал, что о возможных последствиях выбора американцев пишут на Западе.

Пока США отвлеклись, агрессоры стремятся изменить порядок

Американский аналитический центр Atlantic Council пишет о том, что российский диктатор Путин максимально использует отвлечение Соединенных Штатов на выборы и политические разборки.

"Президент России Владимир Путин одновременно активизировал действия на нескольких фронтах, как военных, так и политических, воспользовавшись ситуацией, когда Соединенные Штаты расколоты и отвлекли внимание (от Украины и остального мира — Ред.) накануне президентских выборов", — говорится в статье исполнительного директора центра Фредерика Кемпе.

"Рискованный шаг Путина — привлечь тысячи северокорейских солдат в Россию для войны против Украины и его удвоенные усилия для поддержки прокремлевских результатов выборов в Грузии и Молдове — все это происходит на фоне маловероятной реакции Вашингтона и нехватки поддержки со стороны союзников на должном уровне", — продолжает Кемпе.

Он описывает, что авторитарные агрессоры воспринимают это время как редкую возможность изменить международный порядок в свою пользу. Между тем, администрация Байдена теряет динамику, а два кандидата в президенты США больше сосредоточены на противостоянии друг с другом, чем на внешних угрозах, считает эксперт.

От выбора американцев зависит и судьба украинцев

Американские генералы в отставке Бен Ходжес и Питер Звак опубликовали статью под названием "Трамп vs Харрис: Будущее Украины может зависеть от выборов в США в 2024 году".

По их мнению, самое важное, что американцы могут сделать для Украины и для безопасности Америки, — "избрать президента, который обеспечит уверенное и сильное лидерство в противостоянии России и, при поддержке союзников, поможет Украине победить".

"На основе четкой оценки действий и заявлений кандидатов очевидно, что только Камала Харрис способна на это. Дональд Трамп, как он сам сказал, сделает обратное", — пишут Ходжес и Звак.

Они напоминают, как Трамп насмехался над президентом Владимиром Зеленским, называя его "лучшим продавцом в мире", и обвинил Украину в том, что она "позволила войне начаться".

В свою очередь, Харрис называла вторжение Путина в Украину "посягательством на общие ценности, нападением на общую человечность". И выражала восхищение украинцами за мужество в противостоянии российской агрессии.

"Харрис поддерживает справедливое завершение войны… Выступая с Зеленским в Белом доме на прошлой неделе, она заявила, что "решение по окончанию этой войны не может быть принято без согласия Украины". Она заявила, что будет работать над тем, чтобы "Украина победила в этом конфликте и оставалась свободной, демократической и независимой страной".

Трамп, с другой стороны, неоднократно отказывался сказать, что хочет победы Украины. Он предложил, чтобы Украина просто сдалась России, потому что считает (ложно), что Россия всегда выигрывает свои войны", — отмечается в статье.

По мнению генералов, именно Харрис понимает, какая опасность угрожает Америке и ее союзникам в Европе и Азии, если позволить Путину победить.

Они отмечают, что Харрис "четко дала понять", что будет поддерживать Украину и союзников по НАТО в противостоянии российской агрессии — в традициях каждого прошлого президента, как республиканца, так и демократа, от Рейгана до Буша и Байдена.

"В этот момент победа Украины зависит не меньше от результатов наших президентских выборов, чем от любой битвы с российской армией. Бюллетени, которые американцы заполнят 5 ноября, определят, будут ли у украинцев патроны для защиты завтра. Так что давайте голосовать за того, кто верит в их дело и продолжит их поддерживать", — призывают Годжес и Звак.

Путин не видит большой разницы между Харрис и Трампом

Газета The New York Times, анализируя возможные последствия американских выборов для мира, публикует мнение Антона Трояновского – руководитель московского бюро The Times.

"Некоторые украинцы переживают, что Трамп попытается навязать скорое соглашение о мире, выгодном России. Но они также опасаются, что поддержка Украины со стороны США может уменьшиться во время президентства Харрис. Другие украинцы считают, что Трамп может быть не таким уж плохим: ведь именно во время его президентства США начали поставлять в Украину противотанковое оружие", — пишет Трояновский.

Но, по его мнению, Путин "видит гораздо меньше разницы между Трампом и Харрис в вопросе Украины", ведь считает, что обязательства Америки относительно Украины ослабнут, независимо от результата выборов.

"Путин хочет соглашение, что-то, что он сможет назвать победой. Он считает, что Украина является марионеткой Соединенных Штатов. Поэтому он считает, что может получить это соглашение только в переговорах с президентом США. Он публично поддержал Харрис. Это может казаться неискренним или нелогичным, но Путин, возможно, считает, что может вести дела с ней.

Но есть один способ, которым победа Трампа определенно усилила бы Путина: это будет означать, что Америка будет гораздо менее вовлечена в мировые дела и в Восточную Европу, что Путин считает своей законной сферой интересов", — говорится в статье.

Агентство Associated Press утверждает, что выборы в США определят траекторию войны в Украине.

"Пока американцы голосуют, уставшие украинские солдаты держат оборонительные линии под постоянным российским огнем, отдавая себе отчет в том, что результаты выборов определят их будущее", — отмечается в материале.

Так, война в Украине является одним из самых спорных вопросов выборов 5 ноября: Дональд Трамп и Камала Харрис имеют очень разные взгляды на объемы поддержки Украины.

"После скоротечного западного тура киевские лидеры пытались продвигать свою версию того, что президент Владимир Зеленский называет "Планом победы". Они надеются, что ключевые решения – включая заявку Украины на членство в НАТО – будут приняты новой администрацией. На этот момент у них нет выбора, кроме как ждать", — говорится в статье.

Харрис, вероятно, продолжит политику Байдена, соблюдая строгие ограничения для Украины на удары вглубь РФ, прогнозирует издание.

"Президент Байден с самого начала этого конфликта ясно дал понять, что его главным приоритетом является избегание полномасштабной войны с Россией. Я считаю, что это остается главным американским приоритетом", — сказал AP Малком Чалмерс, заместитель генерального директора Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Трамп же неоднократно выражал недовольство помощью США Украине, делал "неясные обещания" закончить войну и хвалил Путина. Также республиканец считается крайне непредсказуемым.

При этом некоторые украинские чиновники "частно приветствуют" эту черту, отмечая, что она может "принести более быстрые результаты".

"Трамп подчеркнул, что имеет совсем другой подход к Украине, чем Камала Харрис. И если то, что он сейчас говорит, будет реализовано, то это будет очень трудный период для Украины", — сказал Малколм Чалмерс.

Эксперт добавил, что в случае президентства Трампа возрастет вероятность того, что Штаты откажутся от большинства, если не от всей военной помощи Украине.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, сколько Пентагон планирует потратить на поддержку Украины и союзников по НАТО.