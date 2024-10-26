"Владимир, ты не нападешь". Трамп насмешил объяснением, как бы предотвратил вторжение РФ (видео)

Политик делает много громких заявлений

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он не допустил бы вторжение России на территорию Украины всего лишь одной своей фразой. По мнению политика, ему достаточно было сказать: "Владмир, ты не нападешь".

Об этом Трамп заявил во время подкаста с известном американском стендапером Джо Роганом. Данное заявление кандидата в президенты США наделало много шума в сети и рассмешило украинцев.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Путин никогда не осмелился бы вторгнуться в Украину, если бы он оставался на посту президента Америки.

"РФ никогда бы не напала, если бы я был президентом ", — сказал Трамп.

На вопрос стенапера о том, как он мог бы остановить Москву, политик с уверенностью ответил: "Я бы просто сказал: Владимир, ты этого не сделаешь. Ты не нападешь".

После этого заявления Дональда Трампа высмеяли в соцсети и назвали его "клоуном". Украинцы не оценили "железный аргумент" бывшего президента США и посчитали его слова просто "бредом":

Напомним, украинский боксер Александр Усик обратился к кандидату в президенты США от Республиканской партии и бывшего президента Дональду Трампу с просьбой помочь с обменом защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, оборона которого длилась долгие дни.

Просьбу спортсмен опубликовал на странице в соцсети "Х". Усик обратился к Трампу через ведущего популярного подкаста "The Joe Rogan Experience" Джо Рогана.

О том, что Трамп будет участвовать в популярном на территории США подкасте, сообщил ABC News. Сам подкаст насчитывает примерно 15,7 млн подписчиков, его аудитория в основном — это молодые люди.

После обращения Усика к Рогану по поводу Трампа аккаунт боксера в социальной сети Х стал недоступен для поиска. Об этом сообщил Telegram Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Джо Байден высказался в сторону Трамп и заявил, что его нужно отправить за решетку.