Трамп накинулся на тех, кто считает его другом России, и привел "доказательство" (видео)

Он высказался довольно резко

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выборами дал интервью известному американскому журналисту со скандальной репутацией Такеру Карлсону, в котором опроверг, что он является "другом" России. Он привел доказательство".

В частности Трамп напомнил, что именно он заблокировал строительство газопровода "Северный поток — 2". Он назвал "больными" тех, кто характеризовал его как "друга России".

"Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны", — заявил кандидат в президенты США.

Он добавил, что "Северный поток 2" — трубопровод, "простирающийся от России до Германии". Трамп назвал его "самым большим в мире" и похвастался, что он "уничтожил его".

"Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его (строительство, — ред.), — заявил бывший президент Соединенных Штатов.

Как сообщал "Телеграф", на днях Трамп устроил настоящее шоу, пытаясь использовать себе на пользу резкое высказывание своего соперника Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома неосторожно высказался о сторонниках Трампа, его слова были восприняты так, будто бы он назвал их "мусором". После этого Трамп нарядился в оранжевый жилет коммунальщика и уселся за руль мусоровоза.