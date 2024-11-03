Заморозки не буде: пропозиції Трампа по Україні не влаштують Путіна — WP

Відносини США та Росії перебувають у глухому куті

У Росії намагаються вдавати, що тема виборів у США їх не турбує, хоча таємно вболівають за Дональда Трампа. Водночас у Москві немає відчуття, що перемога республіканця буде їм вигідна.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зазначається, що у 2016 році Росія сподівалася, що Трамп зможе перезавантажити відносини між країнами, але замість того, вони продовжили погіршуватися.

"Звичайно, вони хочуть Трампа — це ясно — але результат цих виборів не змінить ситуацію для Росії. Ситуація стала справді жахливою. Відносини США та Росії зайшли в глухий кут. І всі є заручниками цього — навіть Путін", — розповів неназваний колишній кремлівський чиновник.

Видання зазначає, що в Кремлі розуміють, що Камала Гарріс не має великого досвіду у зовнішній політиці, а тому багато залежатиме від того, хто увійде до її команди. У разі перемоги Трампа, такої невизначеності не повинно бути.

"Вони явно віддають перевагу перемозі Трампа. Він більш відкритий для того, щоб змусити Україну поступитися і укласти невигідну угоду з Росією, щоб покласти край війні", — розповів співробітник Фонду Карнегі за міжнародний світ Ерік Чіарамелла.

Проте перемога Трампа, вважають автори матеріалу, може зашкодити Росії. Зокрема, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова зазначила, що озвучені радниками кандидата від республіканців варіанти не відповідають цілям Путіна.

Йдеться про пропозиції кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса, а також ексрадників Трампа Фреда Флейца та Кіта Келлога щодо заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту та створення буферної зони. Хоча обидва варіанти критикували через пропозицію передати Росії українські території, але для Путіна вони теж не вигідні.

"Путін не хоче території. Він хоче Україну", — сказала Станова.

За її словами, республіканець ніколи не зможе дати Кремлю те, що він хоче в Україні, а тому переговори можуть дуже швидко зайти в глухий кут. Тому найімовірнішим варіантом стане те, що Росія продовжить сіяти хаос у США, доки Вашингтон не погодиться піти на поступки Москви та перемалювати карту глобальної безпеки.

Нагадаємо, дипломат Роман Безсмертний в інтерв’ю для "Телеграфа" розповів, чому українцям не варто боятись зустрічі Трампа з Путіним.