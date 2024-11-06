"Харрис плачет, а Трамп скачет": сеть взорвалась мемами из-за выборов в США

Первые результаты выборов вызвали волну шуток у пользователей социальных сетей

В сети стали появляться первые шутки и мемы по поводу выборов в Соединенных Штатах Америки. По предварительным данным и количеству голосов победил кандидат в президенты Дональд Трамп.

"Телеграф" собрал реакции пользователей социальных сетей на происходящее в президентской гонке в Штатах.

Стоит отметить, что официальное решение об избрании 47-го президента США Коллегия "выборщиков" примет в декабре 2024 года. Инаугурация нового главы Штатов намечена на 20 января 2025 года. Однако подшучивать над Трампом, как новым президентом, начали уже сейчас.

Реакция соцсетей

В частности, мемы и связаны с предвыборными обещаниями Трампа закончить войну за один день. Также в сети уже успели подколоть оппонента Трампа Камалу Харрис с вероятным проигрышем.

При этом, среди шуток есть и те, которые не касаются этих тем и являются более абстрактными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выборы в США проходят в два этапа. 5 ноября состоится общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.

Стоит подчеркнуть, что Кандидат в президенты США Дональд Трамп победил на выборах. Республиканец набрал 280 голосов, а демократ Камала Харрис — 213.

Сам Трамп выступил с речью перед группой своих сторонников в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Он де-факто объявил себя президентов, выйдя под песню "God Bless the U.S.A".