"Я закончу все войны": Трамп объявил себя президентом и сделал важные заявления, главные тезисы

Политик выразил благодарность тем, кто поддержал его на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с речью перед группой своих сторонников в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Он вышел под песню "God Bless the U.S.A" и де-факто объявил себя победителем в выборах президента.

Дональд Трамп заявил, что его президентство станет золотым веком для Штатов. Он отметил, что будет бороться за развитие государства и его будущее.

"Я буду бороться за вас, за вашу семью и ваше будущее каждый день. Я буду бороться за вас с каждым вздохом моего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это будет поистине золотой век Америки", — сказал Трамп.

При этом кандидат сказал, что его страна сейчас нуждается в помощи из-за ряда проблем.

"Мы вылечим Америку, мы все исправим. Наша страна нуждается в помощи, Мы преодолели проблемы, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть", — подчеркнул Трамп.

Он также выразил благодарность тем, кто поддержал его на выборах:

"Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом".

Главные тезисы Трампа из его выступления:

Наша страна никогда не видела ничего подобного. Я буду сражаться за вас;

Нужно запечатать границы. Хотим, чтобы люди вернулись, но законно;

Это будет золотой век для США, страна будет процветать;

Мы взяли Сенат обратно. Также, похоже, мы будем контролировать Палату представителей;

Я одержал победу почти во всех "шатких" штатах;

Число побед в Сенате было совершенно невероятным;

Эта предвыборная кампания стала лучшей в истории президентских выборов США;

Больше никаких войн, во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было.

Курс Америки развернется на 180%;

Задача, стоящая перед нами, будет нелегкой, но я приложу всю свою энергию, дух и боевой настрой, которые есть в моей душе, для выполнения работы, которую вы мне доверили;

Бог сохранил мне жизнь не просто так. И этой причиной было спасти нашу страну и вернуть Америке величие. И теперь мы собираемся выполнить эту миссию вместе.

Стоит подчеркнуть, что Кандидат в президенты США Дональд Трамп победил на выборах. Республиканец набрал 280 голосов, а демократ Камала Харрис — 213.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выборы в США проходят в два этапа. 5 ноября состоится общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.