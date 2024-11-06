"Я закончу все войны": Трамп объявил себя президентом и сделал важные заявления, главные тезисы
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Политик выразил благодарность тем, кто поддержал его на выборах
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с речью перед группой своих сторонников в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Он вышел под песню "God Bless the U.S.A" и де-факто объявил себя победителем в выборах президента.
Дональд Трамп заявил, что его президентство станет золотым веком для Штатов. Он отметил, что будет бороться за развитие государства и его будущее.
"Я буду бороться за вас, за вашу семью и ваше будущее каждый день. Я буду бороться за вас с каждым вздохом моего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это будет поистине золотой век Америки", — сказал Трамп.
При этом кандидат сказал, что его страна сейчас нуждается в помощи из-за ряда проблем.
"Мы вылечим Америку, мы все исправим. Наша страна нуждается в помощи, Мы преодолели проблемы, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть", — подчеркнул Трамп.
Он также выразил благодарность тем, кто поддержал его на выборах:
"Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом".
Главные тезисы Трампа из его выступления:
- Наша страна никогда не видела ничего подобного. Я буду сражаться за вас;
- Нужно запечатать границы. Хотим, чтобы люди вернулись, но законно;
- Это будет золотой век для США, страна будет процветать;
- Мы взяли Сенат обратно. Также, похоже, мы будем контролировать Палату представителей;
- Я одержал победу почти во всех "шатких" штатах;
- Число побед в Сенате было совершенно невероятным;
- Эта предвыборная кампания стала лучшей в истории президентских выборов США;
- Больше никаких войн, во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было.
- Курс Америки развернется на 180%;
- Задача, стоящая перед нами, будет нелегкой, но я приложу всю свою энергию, дух и боевой настрой, которые есть в моей душе, для выполнения работы, которую вы мне доверили;
- Бог сохранил мне жизнь не просто так. И этой причиной было спасти нашу страну и вернуть Америке величие. И теперь мы собираемся выполнить эту миссию вместе.
Стоит подчеркнуть, что Кандидат в президенты США Дональд Трамп победил на выборах. Республиканец набрал 280 голосов, а демократ Камала Харрис — 213.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выборы в США проходят в два этапа. 5 ноября состоится общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.