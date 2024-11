Переможний танок Трампа: що відомо про пісню "YMCA", яка стала гімном кампанії республіканця

Республіканець Дональд Трамп, який вже назвав себе обраним президентом США, після звернення до американців станцював переможний танок. Відео завірусилося у мережі.

Його опублікували низка закордонних ЗМІ, а також різні Telegram-канали. Танок виконав під пісню "YMCA" американського диско-гурту "Village People".

🇺🇸TRUMP'S VICTORY CELEBRATION



He wrapped up his victory speech with a playful dance for the crowd. #TrumpVictory pic.twitter.com/leA4rxRH2k