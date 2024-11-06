Переможний танок Трампа: що відомо про пісню "YMCA", яка стала гімном кампанії республіканця

Трамп почав використовувати пісню "YMCA" після одужання від Covid-19

Республіканець Дональд Трамп, який вже назвав себе обраним президентом США, після звернення до американців станцював переможний танок. Відео завірусилося у мережі.

Його опублікували низка закордонних ЗМІ, а також різні Telegram-канали. Танок виконав під пісню "YMCA" американського диско-гурту "Village People".

🇺🇸TRUMP'S VICTORY CELEBRATION



He wrapped up his victory speech with a playful dance for the crowd. #TrumpVictory pic.twitter.com/leA4rxRH2k — X News Journal (@XNewsJournal) November 6, 2024

На кадрах бачимо, як Дональд Трамп на трибуні виконує нескладні рухи під легендарну композицію диско-групи. Зауважимо, що Трамп почав використовувати пісню "YMCA" після одужання від Covid-19 і з того часу частенько підтанцьовує під неї.

Він був переконаний, що пісня додасть енергії та оптимізму до його вступів. Водночас, спершу вона викликала неабиякий резонанс у прихильників та противників Трампа, адже вважається неофіційним символом ЛГБТ-спільноти.

Проте захоплюючий приспів і жвавий ритм пісні за майже півстоліття (була випущена у 1978 році) стали синонімами веселощів і свята, що зробило її ідеальним вибором для заряджання натовпу.

Ця пісня започаткувала "інтимні стосунки" з публікою Трампа на мітингах проти карантину та стала частиною виступів республіканця у межах президентської кампанії.

Сама ж пісня про молодого чоловіка, який приїжджає у велике місто і, здається, розгубленим. Йому пропонують зупинитися у "YMCA" — молодіжній християнській асоціації (Young Men's Christian Association). У ті часи "YMCA", хоч і була релігійною організацією, також виконувала функцію гуртожитків, де молодь могла знайти доступне житло, займатися спортом і проводити дозвілля.

На поверхневому рівні пісня співає про YMCA як місце, де молодь може знайти підтримку та дружбу і відчути себе частиною спільноти. Проте, в той самий час, як вона стала популярною серед широкої аудиторії, пісня набула додаткового значення в ЛГБТ-спільноті, для якої YMCA у певних містах стало простором зустрічей і соціальної підтримки.

Переклад пісні:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп оголосив себе президентом і зробив важливі заяви. Зокрема, він заявив, що закінчить всі війни.