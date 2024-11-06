Трамп выступает с победной речью: где смотреть (онлайн-трансляция)

Республиканец Дональд Трамп объявил себя избранным президентом США, он обращается к американцам. Трамп поблагодарил, что его избрали главой Соединенных Штатов.

Его обращение транслируется в Instagram. По состоянию на данный момент Трамп получил 267 из 270 необходимых. Его соперница от Демократической партии Камала Гаррис имеет 214 голосов. Речь Трампа транслирует FoxNews.

Новость дополняется…