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Трамп выступает с победной речью: где смотреть (онлайн-трансляция)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Дональд Трамп Новость обновлена 06 ноября 2024, 09:48
Дональд Трамп. Фото facebook.com/DonaldTrump

Республиканец Дональд Трамп объявил себя избранным президентом США, он обращается к американцам. Трамп поблагодарил, что его избрали главой Соединенных Штатов.

Его обращение транслируется в Instagram. По состоянию на данный момент Трамп получил 267 из 270 необходимых. Его соперница от Демократической партии Камала Гаррис имеет 214 голосов. Речь Трампа транслирует FoxNews.

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Теги:
#США #Выборы #Дональд Трамп #Промова