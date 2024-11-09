"Диалог уже налажен". В МИД рассказали, когда Зеленский встретится с Трампом

В МИД заявили, что подготовка к встрече уже идет

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о подготовке встречи президента Владимира Зеленского с "новым-старым" президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом во время совместного брифинга с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По словам главы МИД, диалог между Зеленским и Трампом уже налажен после недавнего телефонного разговора двух политиков.

"Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. И, как я уже сообщал, было договорено, что команды приступят к практической подготовительной работе для организации такой встречи", — заявил Сибига.

По словам дипломата, свидетельством того, что встреча Трампа с Зеленским состоится уже в ближайшее время, является упомянутый выше телефонный разговор двух политических деятелей. Других подробностей насчет предстоящей встречи министр иностранных дел Украины не стал озвучивать.

Напомним, в своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом Владимир Зеленский договорился поддерживать дальнейшие двухсторонние контакты.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Дональд Трамп после своей победы на выборах президента США приступил к формированию собственной команды.