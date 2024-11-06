Трамп победил на выборах в США — Reuters

Результаты в большинстве штатов не стали сюрпризом

В Соединенных Штатах состоялись выборы президента. Победил кандидат от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Он стал 47-м президентом Соединенных Штатов.

Об этом сообщают разные иностранные СМИ. Трамп набрал необходимые 270 голосов. В то же время, по предварительным данным издания Fox News, Трамп набирает 277 голосов избирателей, обеспечивая себе победу на выборах.

Инфографика от The Hill

"Дональд Трамп стал избранным президентом США", — сообщает Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Последний штат Аляска закрыл свои избирательные участки в США в восемь утра, 6 ноября (по Киевскому времени). К этому времени у Трампа было 247 голосов против 210 голосов Камалы Гаррис. Для победы будущему президенту достаточно было набрать 270 голосов.

Трамп одержал уверенную победу в штатах Монтана, Вайоминг, Юта, Северная и Южная Дакота, Техас, Оклахома, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Алабама, Огайо, Кентукки, Западная Вирджиния, Флорида, Южная Каролина, Айова, Айдахо, Северная Каролина, Пенсильвания, Джорджия.

Камала Гаррис победила в округе Колумбия, штатах Колорадо, Иллинойс, Нью-Йорк, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Род-Айленд, Мэриленд, Делавер, Вашингтон, Калифорния, Орегон, Нью-Мексико, Виргиния.

Результаты в 8:20 по Киеву

Результаты этих штатов не стали сюрпризом. Оба кандидата получили преимущество в традиционно "красных" или "синих" штатах, исторически голосующих за республиканцев и демократов, соответственно.

Телеканал Fox News Decision Desk спрогнозировал, что бывший президент Трамп побеждает в "шаткой" Джорджии. Это первое "поле битвы", опрокинувшееся в пользу Трампа, и значительная победа 45-го президента. Она добавляет шестнадцать голосов избирателей на пути к 270 голосам, необходимым для победы.

В 8:30 по Киевскому времени Дональд Трамп достиг отметки 267 голосов избирателей на выборах президента США с необходимого для победы значения 270.

Отметим, что кандидат в президенты США от Республиканской партии получил больше голосов избирателей младше 30 лет, чем любой другой республиканец с 2008 года. Об этом сообщил телеканал NBC. По его информации, примерно 47% молодых мужчин и 36% молодых женщин поддержали именно Трампа.

Сторонники Трампа, собравшиеся на ночной вечеринке перед выборами, начали праздновать победу своего фаворита еще до объявления результатов выборов. Они обнимают друг друга, звонят родным, прыгают от счастья, nf подбрасывают свои шляпы MAGA в воздух всякий раз, когда есть возможность отпраздновать, поскольку результаты продолжают поступать, передает AP. По состоянию на утро 6 ноября (по Киеву) гости все еще прибывают в конференц-центр в Вест-Палм-Бич.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. 5 ноября состоится общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия. Голоса избирателей будут переданы Конгрессу США для подсчета 6 января 2025 года. Для победы кандидатам необходимо набрать не менее 270 голосов избирателей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что республиканцы получили большинство в Сенате США.