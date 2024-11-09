Политтехнолог Сергей Таран рассказал о "плане Трампа" по завершению войны в Украине

Если обобщить все инсайды и высказывания влиятельных западных инфлюэнсеров после выборов в США, можно предположить, что Трамп, а значит и Запад, готовят для Украины смесь финского и корейского вариантов, когда Украине настойчиво предложат:

1. Временный нейтралитет на срок от 5 до 20 лет. Неофициально говоря – до смерти Путина, когда геополитические условия могут измениться к лучшему. Похожую историю прошла Финляндия, которая после потери территории вынуждена была придерживаться нейтралитета, пока не наступили благоприятные геополитические условия для вступления в НАТО.

2. Де-факто потерянные территории, которые Украина не признает российскими, но суверенитет Киева над ними возобновится исключительно при новых геополитических условиях, то есть при системном кризисе в России.

3. Тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, которое, однако, не будет содержать конкретных сроков по полноправному участию Украины в ключевых западных союзах.

4. Значительные поставки американского оружия, в том числе дальнобойного, которое можно будет применить только в случае возобновления российской агрессии.

5. Деньги на восстановление страны.

Этот сценарий паузы в войне, по мнению новоизбранного американского истеблишмента, лучше "войны на истощение", которую по факту отстаивает администрация Байдена. Как выразился влиятельный республиканец Марко Рубио, которого называют вероятным госсекретарем в администрации Трампа, "украинцы были невероятно храбрыми, когда противостояли России, но в конце концов это патовая война, и она должна быть доведена до завершения".

Чтобы завершение войны было реальным, США будут предлагать Путину:

1. Постепенное снятие санкций с России. Чтобы кто ни говорил, но антироссийские санкции, особенно в области технологий, очень вредят России, создавая как минимум безнадежно неконкурентные условия для ее экономики.

2. Возвращение России и лично Путина в статус солидных политиков, с которыми можно садиться за один стол. Возможность "решать судьбу мира" вместе с США была давней фантазией Путина. Конечно, Трамп никогда не будет исполнять эту его фантазию, но хотя бы иллюзию возвращения России в клуб влиятельных стран ради паузы в войне Трамп может.

3. Обещание, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, которое Путин сможет продать как огромную победу.

4. Оккупированные территории по факту будут оставаться за Россией – никакого "мирного соглашения" между Киевом и Москвой, конечно, не будет, но будет режим "прекращения огня" по корейскому сценарию.

Благодаря такому миру Трамп сможет:

1. Продемонстрировать яркий контраст с Байденом, который, несмотря на все усилия, не смог достичь мира ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Важно помнить, что для американцев согласно социологическим опросам "план мира" от Трампа выглядит более привлекательно, чем политика Байдена.

2. Показать американцам "сбережение средств" американских налогоплательщиков. Тема "лишних расходов" постоянно звучала и звучит в риторике Трампа.

3. Заставить Европу наконец-то увеличивать военные бюджеты и брать ответственность за собственную безопасность. Еще в первой каденции он постоянно подчеркивал, что Европа не доплачивает за собственную безопасность.

4. Важно! — Сосредоточиться на Китае, который для Трампа большая угроза, чем Россия, и союз между которыми, по мнению Трампа, нужно обязательно разрушить.

Самая сложная часть этого плана – вопрос гарантий – гарантий, того, что Путин будет придерживаться хотя бы чего-то достигнутого на геополитических торгах с Трампом. Пока существенной гарантией выглядит только вооружение, которое Трамп может предоставить Украине. Другая гарантия в виде "демилитаризованной зоны" и миротворческого контингента с участием европейцев, но без участия американцев, о котором написали несколько изданий, выглядит пока непонятно и даже утопично.

Но в любом случае именно гарантии выполнения соглашений должны стать в центре предварительных консультаций и финальных соглашений. И не потому, что Трамп очень любит мир в Украине. А потому, что Трампу будет важно, чтобы достигнутые им соглашения выполнялись. Иначе одно из самых громких предвыборных обязательств окажутся пустыми словами. А сильное лидерство, о котором упорно повторяет избранный президент США, не может себе позволить всемирный фейл.

Источник: пост Тарана в Facebook