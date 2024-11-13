Обеспечит мир через силу: Трамп официально выдвинул Марко Рубио на должность госсекретаря США

Рубио стал одним из 15 сенаторов-республиканцев, не поддержавших пакет помощи Украине

Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру сенатора-республиканца Марко Рубио на должность государственного секретаря США. Избранный президент назвал Рубио "бесстрашным воином" и "настоящим другом американских союзников".

53-летний сын кубинских иммигрантов известен своей жесткой позицией по поводу авторитарных режимов Китая, Ирана и Кубы. По информации "Радио Свобода", Рубио уже принял предложение и выразил благодарность за доверие.

"Возглавлять Государственный департамент США – это огромная ответственность, и я благодарен за доверие, которое мне выразил президент Трамп", – написал Марко Рубио в социальной сети Х, реагируя на свое назначение. "Под руководством президента Трампа мы обеспечим мир через силу и будем всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", — добавил политик.

История взаимоотношений Марко Рубио с Дональдом Трампом достаточно противоречива. Во время первого президентского срока Трампа сенатор инициировал законопроект, усложнявший процедуру выхода США из НАТО. Это было ответом на скептическое отношение тогдашнего президента к Североатлантическому союзу. Впрочем, впоследствии позиции политиков сблизились.

Рубио стал одним из 15 сенаторов-республиканцев, не поддержавших пакет помощи Украине и Израилю на 95 миллиардов долларов. В интервью NBC News сенатор заявил, что Украина должна сосредоточиться на достижении договоренности с Россией даже если это не приведет к возвращению всей оккупированной территории.

Для вступления в должность Рубио нуждается в одобрении Сената США. Голосование должно состояться до инаугурации Трампа 20 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о новых членах команды Трампа. Как выяснилось, Рубио в начале 2024 года высказал мнение, что ни Россия, ни Украина не смогут объявить настоящую победу в конце войны.