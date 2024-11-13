Забезпечить мир через силу: Трамп офіційно висунув Марко Рубіо на посаду держсекретаря США

Рубіо став одним із 15 сенаторів-республіканців, які не підтримали пакет допомоги Україні

Дональд Трамп офіційно висунув кандидатуру сенатора-республіканця Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Обраний президент назвав Рубіо "безстрашним воїном" та "справжнім другом американських союзників".

53-річний син кубинських іммігрантів відомий своєю жорсткою позицією щодо авторитарних режимів Китаю, Ірану та Куби. За інформацією "Радіо Свобода", Рубіо вже прийняв пропозицію та висловив вдячність за довіру.

"Очолювати Державний департамент США – це величезна відповідальність, і я вдячний за довіру, яку мені висловив президент Трамп", – написав Марко Рубіо у соціальній мережі Х, реагуючи на своє призначення. "Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир через силу і завжди ставитимемо інтереси американців і Америки понад усе", — додав політик.

Історія взаємин Марко Рубіо із Дональдом Трампом досить суперечлива. Під час першого президентського терміну Трампа сенатор ініціював законопроєкт, який ускладнював процедуру виходу США з НАТО. Це було відповіддю на скептичне ставлення тодішнього президента до Альянсу. Втім, згодом позиції політиків зблизилися.

Рубіо став одним із 15 сенаторів-республіканців, які не підтримали пакет допомоги Україні та Ізраїлю на 95 мільярдів доларів. В інтерв'ю NBC News сенатор заявив, що Україна має зосередитися на досягненні домовленості з Росією, навіть якщо це не призведе до повернення всієї окупованої території.

Для вступу на посаду Рубіо потребує схвалення Сенату США. Голосування має відбутися до інавгурації Трампа 20 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про нових членів команди Трампа. Як з'ясувалося, Рубіо на початку 2024 року висловив думку, що ні Росія, ні Україна не зможуть оголосити справжню перемогу наприкінці війни.