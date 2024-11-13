Трамп приехал в Белый дом без Мелании и пожал руку Байдену

Разговор шел о передаче власти

Действующий президент США Джо Байден провел встречу с избранным президентом Дональдом Трампом. Основной темой была мирная передача власти.

Об этом пишет Sky News. Отмечается, что политики пожали руки, а Байден поздравил Трампа с победой.

"Во многих случаях мир не очень-то приятен, но сегодня он прекрасен", — сказал избранный президент.

Кроме того, он добавил, что переход власти будет настолько плавным, "насколько это возможно".

Байден в свою очередь отметил, что нынешняя администрация сделает все необходимое, чтобы Трампу получил то, в чем нуждается для начала работы. Также он сказал, что есть возможность обсудить некоторые вопросы.

На встречу также была приглашена Мелания Трамп, но она не приехала. Джилл Байден была на встрече и передала через ее мужа письмо, в котором "выражается готовность ее команды оказать содействие в переходе".

Как сообщалось ранее, бывший госсекретарь США в предыдущей администрации Трампа Майк Помпео рассказал, что избранный президент не позволит России захватить Украину. Он убежден, что новый глава Белого дома понимает, что это противоречит стратегическим интересам США.