В команде Трампа недовольны: Маск слишком много говорит

Руководитель Tesla переходит границы дозволенного

Илон Маск вызывает раздражение в окружении Трампа из-за того, что ведет себя "словно он сопрезидент". Миллиардер почти не выходит из резиденции Мар-а-Лаго и постоянно вмешивается в работу переходной команды.

Близкие к Трампу люди считают, что руководитель Tesla переходит за пределы дозволенного. Об этом пишет CNBC.

"Он хвастается перед всеми America PAC и соцсетью X. Пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу. А президент никому не должен", – рассказал один из советников Трампа на условиях анонимности. Маск настолько часто навязывает свои мысли, что это раздражает старых соратников президента.

Миллиардер активно публикует в X фотографии с семьей Трампа и свои политические взгляды. Внук президента Кай выложил совместное фото с Маском и написал, что тот "становится как дядя".

Советники Трампа подчеркивают, что Маск нарушает главное правило команды – быть незаметным. По их мнению, такое поведение повредит его репутации.

Недавно Трамп назначил Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности правительства. Это произошло после того, как миллиардер поддержал Трампа на выборах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Маск принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского. Миллиардер становится очень влиятельным человеком в администрации избранного президента США Дональда Трампа.