У команді Трампа невдоволені: Маск занадто багато говорить

Керівник Tesla переходить межі дозволеного

Ілон Маск викликає роздратування в оточенні Трампа через те, що поводиться "ніби він співпрезидент". Мільярдер майже не виходить з резиденції Мар-а-Лаго та постійно втручається в роботу перехідної команди.

Близькі до Трампа люди вважають, що керівник Tesla переходить межі дозволеного. Про це пише CNBC.

"Він хвалиться перед усіма America PAC і соцмережею X. Намагається змусити президента Трампа відчути себе в боргу. А президент нікому не винен", – розповів один із радників Трампа на умовах анонімності. Маск настільки часто нав'язує свої думки, що це дратує давніх соратників президента.

Мільярдер активно публікує в X фотографії з родиною Трампа та свої політичні погляди. Онук президента Кай виклав спільне фото з Маском і написав, що той "стає як дядько".

Радники Трампа підкреслюють, що Маск порушує головне правило команди – бути непомітним. На їхню думку, така поведінка зашкодить його репутації.

Нещодавно Трамп призначив Ілона Маска та Вівека Рамасвамі керівниками нового Департаменту ефективності уряду. Це сталося після того, як мільярдер підтримав Трампа на виборах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Маск брав участь у розмові Трампа і Зеленського. Мільярдер стає дуже впливовою людиною в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.