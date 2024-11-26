У Трампа раздумывают, что делать с Ким Чен Ыном: обсуждают новую инициативу — Reuters

Окончательное решение пока не принято

В команде избранного президента США Дональда Трампа рассматривают возможность проведения новых переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном в рамках новой дипломатической инициативы. Там надеются, что это снизит риски вооруженного конфликта.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Дискуссии имеют "динамический характер", а сам Трамп пока решение не принял.

Издание сообщает, что несколько людей из команды избранного президента считают, что прямые переговоры будут способны растопить лед в отношения двух стран. Официального комментария представители команды политика давать не стали.

Отмечается, что пока неизвестно, дадут ли эти попытки какие-то результаты, кроме того у нового главы Белого дома будут более острые проблемы в виде ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.

Как известно, во время своей первой каденции Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном. И хоть это были уникальные в своем роде события, однако какого-либо результата это не принесло — США требовали отказа от ядерного оружия, а КНДР захотела полного снятия санкций.

Однако 22 ноября стало известно, что бывший чиновник Госдепартамента Алекс Вонг станет заместителем советника по нацбезопасности США. Именно он занимался организацией первой встречи с Ким Чен Ыном, а потому в СМИ предполагают, что вопрос Северной Кореи для Трампа стоит не на последнем месте.

Как сообщалось ранее, во время предвыборной гонки Трамп обещал разрушить союз Китая, России, КНДР и Ирана. Он не говорил о том, как собирается это сделать.