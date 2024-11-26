У Трампа роздумують, що робити з Кім Чен Ином: обговорюють нову ініціативу — Reuters

Остаточне рішення поки не ухвалено

У команді обраного президента США Дональда Трампа розглядають можливість проведення нових переговорів із главою КНДР Кім Чен Ином у рамках нової дипломатичної ініціативи. Там сподіваються, що це зменшить ризики збройного конфлікту.

Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела. Дискусії мають "динамічний характер", а сам Трамп поки що рішення не прийняв.

Видання повідомляє, що кілька людей із команди обраного президента вважають, що прямі переговори будуть здатні розтопити лід у відносинах двох країн. Офіційного коментаря представники команди політика давати не стали.

Зазначається, що поки що невідомо, чи дадуть ці спроби якісь результати, крім того, у нового глави Білого дому будуть гостріші проблеми у вигляді ситуації в Україні та на Близькому Сході.

Як відомо, під час своєї першої каденції Трамп тричі зустрічався із Кім Чен Ином. І хоч це були унікальні у своєму роді події, проте якогось результату це не дало — США вимагали відмови від ядерної зброї, а КНДР захотіла повного зняття санкцій.

Однак 22 листопада стало відомо, що колишній чиновник Держдепартаменту Алекс Вонг стане заступником радника з безпеки США. Саме він займався організацією першої зустрічі з Кім Чен Ином, тому у ЗМІ припускають, що питання Північної Кореї для Трампа стоїть не на останньому місці.

Як повідомлялося раніше, під час передвиборчих перегонів Трамп обіцяв зруйнувати союз Китаю, Росії, КНДР та Ірану. Він не говорив про те, як збирається це зробити.