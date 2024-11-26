Трамп "может похоронить" Россию: экономист рассказал, чего ждет от США

Экономике России прогнозируют черные дни

Соединенные штаты Америки вместе с партнерами могут провернуть трюк, который в свое время привел к распаду СССР. Речь идет об обвале цен на нефть, что станет серьезным ударом по Москве, которая и без этого уже сталкивается с рекордной инфляцией.

Об этом "Телеграфу" рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус. По его словам, новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом может подыграть планам Саудовской Аравии, а также помочь оппозиции сменить власть в Венесуэле и вернуть ее нефть на мировой рынок.

Он рассказал, что точно неизвестно, был ли договор между Рональдом Рейганом и королем Саудовской Аравии в 1986 году относительно понижения цен на нефть, но отметил, что в этом году действительно наблюдалось резкое падение цен на нефть. По его словам, если до этого нефть стоила по 30 долларов за баррель, то после и вплоть до 1990 года ее можно было купить по 16 долларов за баррель и ниже.

Ус говорит, что Трамп уже обещал нарастить добычу нефти, а также может полностью нормализовать отношения с Эр-Риядом. Нынешняя администрация имеет проблемы с лидерами Саудовской Аравии из-за дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Нормализация отношений поможет странам повторить сценарий 1986 года, считает экономист. При этом в СМИ уже появлялась информация о том, что Эр-Рияд уже планирует увеличить долю своей нефти на рынке, а потому намерен увеличить добычу с 1 декабря. Ус добавил, что это может обвалить цену на нефть до 50 долларов.

"50 долларов для России это будет очень негативным сценарием", — добавил он.

По его словам, Кремль 2/3 своей прибыли получает от нефтегазовой отрасли и на следующий год в бюджете заложена цена по 69 долларов за баррель. Если нефть опустится ниже 50 долларов, то российская марка Urals и вовсе упадет до 45-47 долларов, так как она и так продается с дисконтом.

Ус также ожидает, что Трамп примет предложение ЧВК Blackwater по поддержке оппозиции в Венесуэле в их усилиях по смене режима Николаса Мадуро на более открытого к работе с США президента. Экономист подчеркнул, что Венесуэла это страна, которая обладает крупнейшими в мире залежами нефти и если ее топливо вновь станет доступным для мирового рынка, то цены могут упасть до 35-40 долларов за баррель.

Он добавил, что для России добыча барреля обходится в 50 долларов. Это значит, что в этом сценарии ее нефтедобыча начнет работать себе в убыток.

"Как и в истории с СССР, это может похоронить Российскую Федерацию", — подчеркнул Ус.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин может предложить Трампу поделить Украину на три части. В украинской разведке признали, что такой документ действительно разработали в РФ.