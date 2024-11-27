Байден мог тайно запросить дополнительное финансирование для Украины. На какую сумму и что говорят у Трампа

Высказался уже и Маск

Перед тем как покинуть пост президента США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Как сообщает Politico.Pro, ссылаясь на запрос Байдена, административно-бюджетное управление Белого дома предлагает включить в пакет решений эту финансовую помощь. Из 24 млрд 8 предлагается направить на финансирование контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов предназначено на пополнение запасов американского военного арсенала. Байден еще не сделал предложения выделить дополнительное финансирование открыто, а направил запрос конгрессменам.

Однако некоторые республиканцы уже подвергли критике запрос Байдена на дополнительную помощь Украине. Они настаивают на том, что он должен быть отклонен.

"Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", — написал сенатор Майк Ли из штата Юта в социальной сети X.

Высказался по этому поводу и близкий новоизбранному президенту США Дональду Трампу американский миллиардер Илон Маск. Под сообщением об инициативе Байдена в соцсети Х он коротко написал "это нехорошо".

Как сообщал "Телеграф", глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.