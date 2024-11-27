Байден міг таємно запросити додаткове фінансування для України. На яку суму та що говорять у Трампа

Висловився вже й Маск

Перед тим, як залишити пост президента США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дасть можливість уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією.

Як повідомляє Politico.Pro, посилаючись на запит Байдена, адміністративно-бюджетне управління Білого дому пропонує включити до пакета рішень цю фінансову допомогу. З 24 мільярдів 8 пропонується спрямувати на фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів призначено на поповнення запасів американського військового арсеналу. Байден ще не зробив пропозицію виділити додаткове фінансування відкрито, а надіслав запит конгресменам.

Проте деякі республіканці вже розкритикували запит Байдена на додаткову допомогу Україні. Вони наполягають на тому, що він має бути відхилений.

"Конгрес не повинен дарувати йому безплатний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", – написав сенатор Майк Лі зі штату Юта у соціальній мережі X.

Висловився з цього приводу й близький до новообраного президента США Дональда Трампа американський мільярдер Ілон Маск. Під повідомленням про ініціативу Байдена в соцмережі Х він коротко написав "це недобре".

Як повідомляв "Телеграф", голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.