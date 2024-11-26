"Непопулярные решения": разведчик объяснил, как Украина и Запад могут давить на Россию

Развитие России и Китая не выгодно для США

Повлиять на Россию можно только силой. Западным лидерам нужно принимать непопулярные решения.

Об этом Герой Украины, командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр Нацгвардии Украины Виталий ("Десна") Литвин рассказал в интервью "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" . По его словам, этими силовыми методами давления на Москву для Украины являются: наращивание военного потенциала, производство современных технологий, противодействие средствам разведки, БПЛА, вступление в НАТО.

Западу же, отмечает Литвин, нужно принимать непопулярные решения как, например, разрешение на удары его оружием в глубь РФ.

"Что может подкрепить нашу ПВО, это помощь наших партнеров, например Польше, которая будет сбивать пролетающие над ней ракеты (и они их не сбивают) и летящие над западной частью Украины. Тогда мы сможем эти средства ПВО передислоцировать поближе к северу на юг и прикрывать наши города здесь", — сказал он.

Разведчик объясняет, что развитие России и Китая не выгодно для США.

"Так мы имеем две силы, которые понимают, что многие вопросы будут решаться на поле боя в Украине. Пока РФ теряет в цене на нефть, ее продают Норвегия, Америка, Канада. Мир понимает, что США могут возложить обеспечение Украины вооружением на ЕС или другие страны — члены НАТО. Есть риск, что Штаты станут выделять меньше средств и опять же таки, переведут это на Евросоюз", — считает Литвин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии предложили провести новый Рамштайн.