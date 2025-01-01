В США водитель въехал в толпу и открыл стрельбу: в ФБР говорят о теракте (фото)

Сообщалось, что неподалеку нашли взрывные устройства

В Новом Орлеане (Луизиана, США) водитель на большой скорости въехал в толпу. По меньшей мере 10 человек погибли, а еще 30 получили ранения.

Об этом пишет NBC News. Происшествие произошло во Французском квартале, который считается одним из самых популярных туристических мест города. Там расположено много баров, ночных клубов и ресторанов, которые в новогоднюю ночь были заполнены людьми.

Очевидцы сообщили, что после столкновения с толпой, водитель вышел из автомобиля и начал стрелять по людям. На место оперативно прибыли полицейские, которые открыли стрельбу в ответ. Двое правоохранителей получили ранения.

Согласно информации ФБР, подозреваемый был ликвидирован в ходе перестрелки. При этом ведомство отмечает, что ведет расследование произошедшего по статье о терроризме.

Власти города призывают держаться подальше от района Бурбон-стрит — от Канал-стрит до Дюмейн-стрит и от Роял-стрит до Дофин-стрит.

Также полиция отмечала, что в районе происшествия было найдено по меньшей мере одно самодельное взрывное устройство, однако никаких деталей по этому поводу там не раскрыли.

Как сообщалось ранее, китайские хакеры осуществили удачную кибератаку на Министерство финансов США. Им удалось получить доступ к рабочему месту некоторых государственных служащих и ряду несекретных документов.