Утечка данных масштабная: Китай совершил удачную кибератаку на Министерство финансов США

Пока нет доказательств того, что китайский государственный субъект уже имеет доступ к информации

Китайские хакеры, вероятно, связанные с официальным Пекином и поддерживаемым китайским правительственным субъектом, осуществили удачную кибератаку на Министерство финансов США. Китайцам удалось получить доступ к рабочему месту некоторых государственных служащих и ряду несекретных документов.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на письмо администрации действующего президента США Джозефа Байдена, которое было отправлено в адрес Конгресса. В письме отмечается, что 8 декабря Минфин США получил уведомление от посторонней компании BeyondTrust о том, что китайские хакеры получили ключ безопасности, позволивший им удаленно получить доступ к некоторым рабочим станциям Казначейства и документации на них.

"На основе имеющихся признаков инцидент был связан с китайским государственным субъектом Advanced Persistent Threat (APT). Согласно политике Казначейства, взломы, связанные с APT, считаются серьезным инцидентом в сфере кибербезопасности", — сказано в письме.

Минфин США в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований и разведывательными службами провел оценку последствий взлома. Скомпрометированную службу отключили, нет доказательств того, что китайский государственный субъект уже имеет доступ к информации. В Министерстве не уточнили дату эпизода, однако пообещали информировать Конгресс в дальнейшем.

Напомним, недавно Украина испытала одну из самых масштабных кибератак на правительственную инфраструктуру. Под удар попали ключевые государственные реестры, вебсайты Министерства юстиции, портал государственных сервисов "Действие" и другие критически важные системы.

До этого специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины в очередной раз атаковали российский финансовый сектор, задействованный в обеспечении оккупационной армии. В этот раз под удар попал "МТС-Банк", в работе которого произошел масштабный сбой.