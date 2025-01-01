У США водій в’їхав у натовп і відкрив стрілянину: у ФБР говорять про теракт (фото)

Повідомлялося, що неподалік знайшли вибухові пристрої

У Новому Орлеані (Луїзіана, США) водій на великій швидкості в’їхав у натовп. Щонайменше 10 людей загинули, а ще 30 отримали поранення.

Про це пише NBC News. Пригода сталася у Французькому кварталі, який вважається одним із найпопулярніших туристичних місць міста. Там розташовано багато барів, нічних клубів та ресторанів, які у новорічну ніч були заповнені людьми.

Очевидці повідомили, що після зіткнення з натовпом, водій вийшов з автомобіля та почав стріляти по людях. На місце оперативно прибули поліцейські, які відкрили стрілянину у відповідь. Двоє правоохоронців зазнали поранень.

За інформацією ФБР, підозрюваного було ліквідовано під час перестрілки. При цьому відомство зазначає, що веде розслідування того, що сталося за статтею про тероризм.

Влада міста закликає триматися подалі від району Бурбон-стріт — від Канал-стріт до Дюмейн-стріт та від Роял-стріт до Дофін-стріт.

Також поліція зазначала, що в районі події було знайдено щонайменше один саморобний вибуховий пристрій, проте жодних деталей із цього приводу там не розкрили.

Як повідомлялося раніше, китайські хакери здійснили вдалу кібератаку на Міністерство фінансів США. Їм вдалося отримати доступ до робочого місця деяких державних службовців та низки несекретних документів.