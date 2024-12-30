Повреждение кабелей в Балтийском море. Следствие нашло на дне важное доказательство

Из-за непогоды исследование дна приостановили

Финляндия обнаружила под водой следы от волочения якоря, вероятно, оставленные танкером Eagle S после повреждения кабеля Estlink 2 в Балтийском море. Они тянутся на десятки километров.

Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на Центральный департамент уголовного розыска полиции Финляндии. Следствию пока не удалось точно установить, в каком месте якорь был опущен.

Инспектор полиции Сами Пайла рассказал о ходе подводного расследования, которое было проведено на месте повреждения кабеля Estlink 2. Оно постепенно проясняет картину произошедшего.

"След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток (след, — ред.) тянется на несколько десятков, если не почти на сотню километров", — уточнил он.

Он добавил, что в полиции Финляндии уже сложилось предварительное представление о случившемся. Там предполагают, что это якорный след судна Eagle S.

"Мы смогли выяснить это благодаря подводным исследованиям. Работа велась в сотрудничестве между Пограничной службой и Центральной криминальной полицией, и я могу сказать, что у нас есть предварительное понимание того, что произошло в море и как образовался этот якорный след", — отметил Пайло.

Из-за плохих погодных условий и слишком сильного ветра исследование морского дна пришлось приостановить. Как только позволит погода, оно будет возобновлено.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, аварийно отключился. Позже выяснилось, что он поврежден и примерно в то время там проходили два судна.

Как сообщал "Телеграф", 26 декабря Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, подозреваемого в повреждении подводного электрокабеля с Эстонией Estlink 2. Танкер направлялся из Санкт-Петербурга (РФ) в Египет.