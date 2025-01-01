Возле отеля Трампа произошел взрыв: район затянуло дымом (видео)

На месте работали полицейские и спасатели

Возле здания Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада) произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что слышали три отчетливых хлопка.

Об этом сообщил Mirror. Судя по видеозаписям из сети, причиной инцидента стало возгорание автомобиля Tesla Cybertruck.

На место происшествия спустя считанные минуты прибыли полицейские и пожарные.

Местные жители также сообщили, что дым был результатом возгорания автомобиля в непосредственной близости от отеля, возле близлежащего торгового центра Fashion Show Mall.

Местная полиция перекрыла дороги возле высотки Трампа. Жителям города рекомендовали избегать этого района. Информации о причинах произошедшего сейчас нет, но пока рассматриваются разные версии, от выхода из строя электроники и до попытки теракта.

Trump International Hotel в Лас-Вегасе — это огромное 64-этажное здание, которое получило название в честь своего совладельца, избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, Трамп сменил прическу незадолго до Нового года. Мнение сети о ней разделились, кому-то она понравилась, а другие же начали шутить по этому поводу.