Біля готелю Трампа стався вибух: район затягнуло димом (відео)

На місці працювали поліцейські та рятувальники

Біля будівлі Trump International Hotel у Лас-Вегасі (штат Невада) стався вибух. Очевидці повідомили, що чули три виразні хлопки.

Про це повідомив Mirror. Судячи з відеозаписів із мережі, причиною інциденту стало займання автомобіля Tesla Cybertruck.

На місце події за лічені хвилини прибули поліцейські та пожежники.

Місцеві жителі також повідомили, що дим був результатом займання автомобіля в безпосередній близькості від готелю біля торгового центру Fashion Show Mall.

Місцева поліція перекрила дороги біля висотки Трампа. Мешканцям міста рекомендували уникати цього району. Інформації про причини того, що сталося, зараз немає, але поки що розглядаються різні версії, від виходу з ладу електроніки й до спроби теракту.

Trump International Hotel у Лас-Вегасі — це величезна 64-поверхова будівля, яка отримала назву на честь свого співвласника, обраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося раніше, Трамп змінив зачіску незадовго до Нового року. Думка мережі про неї розділилися, комусь вона сподобалася, а інші почали жартувати з цього приводу.