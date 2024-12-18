"Чувак выглядит так глупо...": в сети оценили новую прическу Трампа (реакции)

Мнения в комментариях разделились

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продемонстрировал свою новую прическу. В сети уже успели ее оценить.

Соответствующее видео было опубликовано на странице End Wokeness в социальной сети X (бывший Twitter). Под постом собралось множество комментариев.

Пользователи сети принялись оценивать новую прическу Дональда Трампа и многие посчитали, что ему идет такой стиль.

Реакция сети

В комментариях под новым видео, где Трамп демонстрирует свою прическу, люди стали высказывать свое мнение. Многим пришелся по вкусу новый стиль Дональда Трампа. Некоторые наоборот, посмеялись с образа новоизбранного президента.

Часть пользователей считает, что американскому лидеру не хватает для полного образа бороды.

Перевод: "Хахахаха, чувак, выглядит так глупо"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что различные прически Дональда Трампа комментируют уже на протяжении многих лет. К слову, американского лидера посвящен целый раздел в книге "огонь и ярость: внутри Белого дома".

Также "Телеграф" писал ранее, как в детстве выглядел Дональд Трамп и сколько ему сейчас лет. В сети можно найти его детские снимки.