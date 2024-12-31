Новый год будет нелегким: "Квартал 95" высмеял Байдена и Трампа в пародии на Зеленского (видео)

Видео облетело социальные сети

Творческое объединение "Квартал 95" записало пародию на новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского — в него включили также президента США Джо Байдена и "нового-старого" президента США Дональда Трампа.

Видео опубликовали украинские Telegram-каналы. В записи принимали участие актеры "Студии Квартал 95" Юрий Великий, Евгений Кошевой и Юрий Ткач — они исполнили роли Владимира Зеленского, Джо Байдена и Дональда Трампа, соответственно.

Артисты высмеяли в пародии американских политиков за их манеру поведения, а также припомнили им затягивание с поставками оружия для Украины.

"Следующий год будет… не легче. А еще помнили, что этот год как-то очень долго уходил. Уходит год старого дракона и приходит год рыжего, хитро зачесанного змея", — так сказал Юрий Великий в образе Зеленского, намекая на Байдена и Трампа.

Также в пародии вспомнили о заслугах украинских спортсменов, таких как Ольга Харлан и Александр Усик. В то же время и тут не обошлось без намеков на политику и войну между Россией и Украиной.

"Украина – это демократическая республика. Поэтому хочется верить, что Новый год как-нибудь повлияет на китайский Новый год. Чтобы тот в свою очередь заставил русский гнилой год завершить то, что он уже делает третий, точнее одиннадцатый год", — сказал Юрий Великий в образе Владимира Зеленского, намекая на Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что в 2025 году, для нашей страны будет больше удачи, тогда как России придется принимать сложные решения.