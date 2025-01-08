США начали "наступление" на Канаду. Трамп провоцирует картой в составе Штатов, а Маск унижает Трюдо

Вокруг страны разгорелись настоящие страсти

Ведущий республиканского телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире заявил о желании ворваться в Канаду. Таким образом, он поддержал новоизбранного президента США Дональда Трампа, который призвал Канаду стать новым штатом Америки и уже публикует карты, якобы так и есть.

"Канада… тот факт, что они не хотят, чтобы мы их захватили, вызывает у меня желание вторгнуться. Я хочу удовлетворить свою империалистическую жажду", — заявил Джесси Уоттерс.

Напомним, недавно Трамп призвал Канаду стать новым штатом Америки, потому что США "больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые Канаде для выживания". Он добавил, что если бы Канада объединилась с США, налоги значительно снизились бы, а сама страна "была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, постоянно ее окружающих. В то же время это была бы отличная нация". Эта идея настолько увлекла Трампа, что он начал публиковать в соцсетях карту с Канадой в составе США.

На эти призывы Трампа отреагировал объявивший о своей отставке премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Джастин Трюдо. Он категорически отверг такую возможность.

"Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и общины в обеих наших странах получают выгоду от того, что они являются крупнейшим партнером по торговле и безопасности", — написал он в Х.

На это хамским образом ответил соратник Трампа, миллиардер Илон Маск. Он унизил и лично Трюдо, назвав его "девочкой", и всю Канаду, назвав ее главу "губернатором".

"Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что безразлично, что ты говоришь", — ответил Маск на пост Трюдо.

Как сообщал "Телеграф", 7 января новоизбранный президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений. В частности, он дал понять, что не исключает военного или экономического давления с целью взять под контроль Гренландию и Панамский канал.