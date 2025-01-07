Отберет силой? Трамп высказался насчет Гренландии и Панамского канала

Пока он грозится ввести против Дании неподъемные пошлины

Дональд Трамп не исключил военного или экономического давления с целью взять под контроль Гренландию и Панамский канал.

Избранный президент США сделал ряд заявлений на эту тему на пресс-конференции во вторник, 7 января. Об этом сообщает Business Insider.

Трампу был задан вопрос, заверит ли он мир, что не будет использовать военное или экономическое принуждение для получения контроля над Гренландией и Панамой.

Избранный президент в своем ответе подчеркнул важнейшее экономическое значение, которое он видит в Гренландии и Панамском канале.

"Нет. Я не могу вас заверить, — сказал он. — Я не собираюсь брать на себя никаких обязательств. Возможно, нам придется что-то сделать".

Трамп пояснил, что контроль над суверенной территорией очень важен и необходим США в целях национальной безопасности, и усомнился в правах Дании на остров.

"Нам нужна Гренландия в целях национальной безопасности, — продолжил он. — Люди даже не знают, имеет ли Дания какие-либо законные права на нее. Но если они знают, они должны от нее отказаться".

Кроме того, избранный президент также пригрозил "ввести для Дании очень высокие пошлины", если страна не откажется от контроля над Гренландией.

Справка

Гренландия имеет стратегическое военное значение из-за своего расположения. США управляют военной базой на северо-западе Гренландии, которая имеет жизненно важное значение для противоракетной обороны и космического наблюдения.

Остров является автономной территорией Дании. Ранее премьер-министр страны Метте Фредериксен заявил, что Гренландия принадлежит гренландцам и не продается.

Недавно король Дании Фредерик X изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова. Это может быть связано с намерениями новоизбранного президента США купить эту территорию.